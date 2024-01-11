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2024 新加坡車展：MG M9 EV (Maxus 9) 實拍

▲2024 新加坡車展：MG M9 EV (Maxus 9) 實拍
▲2024 新加坡車展：MG M9 EV (Maxus 9) 實拍

7Car 小七車觀點

MG 汽車於本屆 2024 新加坡車展展示於 2023 年泰國曼谷亮相的 M9 EV 純電七人座 MPV。本站於第一時間抵達現場，對其進行實際拍攝，讓讀者能多瞭解這輛 Toyota Alphard 的新興競爭對手。

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2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
外觀方面，MG M9 EV 車身尺碼為 5,270x2,000x1,840mm，軸距超過 3,200mm，比 Toyota Alphard 要大上一些。整體輪廓簡潔前衛，車頭由封閉式水箱護罩佔據，兩側則可見多處菱角及巨大的進氣壩結構，下方更使用鍍鉻飾件來增加氣質感；作為一輛傳統大型 MPV，車側線條較為單調且方正，後方乘客車門採取側滑式開啟，足踏雙色低風阻設計輪圈；車尾則採取近年來頗為流行的貫穿式燈具，並擴張至接近下保險感，凸顯出其大氣的氛圍。

2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
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2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
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2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
內裝方面，MG M9 EV 套用 2+2+3 的七人座椅配置，導入許多皮革材質以及多色環境照明系統；駕駛座艙前衛簡潔，並享有 7 吋數位電子儀錶、12.3 吋中央多媒體觸碰螢幕、12 顆揚聲器等；後排更提供 Ottoman 座椅 (附通風、加熱、按摩功能以及腿部支撐調整)、電動全景玻璃天窗、多處 USB 插孔、無線手機充電盤等配備，可說是面面俱到。

2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
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2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
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2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
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動力方面，採用前軸單一電動馬達搭配 90 kWh 鋰離子電池組，可輸出 245 匹最大馬力及 35.7kgm 峰值扭力，在 NEDC 的規範下擁有 540 公里的最大續航里程，同時支持 120 kＷh 快速充電，使其於 30 分鐘從 30% 充電至 80%。

2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
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2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
2024 新加坡車展：MG M9 EV 實拍
豪華大型 MPV 作為亞洲區市場的特殊產品，主要由 Toyota Alphard、Lexus LM 最受消費者歡迎，而近年來更有多家中國大陸品牌 (如 MG、Zeekr 等) 開始推出相同產品來搶分大餅，使得競爭更加激烈。國內市場方面，近期網路上經常出現 MG4 EV (MG4 Electric) 偽裝測試車被捕獲的照片及消息，故推測該車最快將於今年上半年登場上市。

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