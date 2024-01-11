▲2024 新加坡車展：Audi Q4 Sportback e-tron 實拍

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外觀方面，Q4 Sportback e-tron 在外觀設計方面承襲 e-tron 的元素，具備了單體式水箱護罩設計，採用可降低風阻的封閉式造型，作為車頭的視覺主軸。然而車尾方面，Audi Q4 Sportback e-tron 車頂輪廓採用更流暢斜背的線條，自 B 柱後向下流暢延伸，連貫至車尾擾流尾翼，呈現運動感十足的 Coupé 的流線造型，營造極具跑格的視覺造型，視覺上相較於Audi Q4 e-tron 更優雅、低趴。
內裝方面，可看出 Q4 e-tron 配備了與 e-tron 相同的 12.3 吋全數位化虛擬儀表板以及 10.1 吋以及 11.6 吋兩種 MMI 多媒體觸控螢幕，用車人可輕易透過語音與觸碰的方式操作中央娛樂系統和車輛功能。而中控台則不需安排傳統排檔桿等功能元件，因此可作為手機無線充電座並提供寬敞充裕的儲物空間。在用料方面，則使用了磨砂樹脂玻璃 (Plexiglas) 於車內飾板，而車室地毯則採用環保回收材質，呼應電動車永續性與環保議題。
動力配置方面，Q4 e-tron 全車系共分為 35、40、50 quattro 等 3 種動力輸出設定，並採用 2 種分別為總容量 55kWh、總容量 82kWh 的電池模組，入門 35 e-tron 車型搭載 55kWh 電池版本，並可產生最大馬力為 170 匹；而 40 e-tron 與 50 e-tron quattro 則都搭載 82kWh 版本，40 e-tron 車型可產生最大馬力 204 匹，而 50 e-tron quattro 高階車型則配置雙馬達四輪驅動，並可產生 299 匹的最大馬力，0 至 100 公里加速僅需 6.2 秒，行能表現可說相當亮眼。
Audi e-tron 的歷史可追溯至 2009 年登場的 e-tron 概念跑車，以及參與 Le Mans 賽事的 R18 e-tron quattro 油電賽車，輔以 A3 e-tron 插電式油電複合動力量產車等，替 Audi 累積不少電動化車輛的開發經驗，至 2015 年時成功以第二代 R8 為基礎推出 R8 e-tron 純電跑車，並在歐洲市場少量販售。隨著 SUV 風潮興起，Audi 首款大量生產的純電動車款在 2018 年時以 e-tron 之名跨入 LSUV 級距，並在 2019 年時新增 Sportback 斜背跑旅車型。2022 年，隨著 Audi 不斷擴大 e-tron 電動車產品線，e-tron 正式更名為 Q8 e-tron。國內市場方面，台灣奧迪於 2023 年 9 月 8 日舉辦 Audi Q8 e-tron 上市發表會，提供 50 quattro 、55 quattro 雙動力選擇，車型編成與建議售價為：Q8 e-tron 50 quattro advanced (318.5 萬起)、Q8 e-tron 55 quattro advanced (368.5 萬起)；Q8 Sportback e-tron 50 quattro S line (345.5 萬起)、Q8 Sportback e-tron 55 quattro S line (388.5 萬起)；另外更驚喜導入 SQ8 e-tron (426.5 萬起)、 SQ8 Sportback e-tron (438.5 萬起)。
Audi 規劃在 2025 年前推出至少 20 款電動化產品，除了休旅作品之外，亦包含 Avant 旅行車與 Sportback 跑房車等車款，使純電驅動的車款拓展至各級距休旅與轎車市場，目標可佔有品牌總銷量約 40% 之多，7Car<小七車觀點> 也將會持續追蹤有關 Audi e-tron 電動化產品的最新消息。