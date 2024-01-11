▲2024 新加坡車展：Subaru 展位重點一覽

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Subaru BRZ STI Edition
外觀方面，該車的不同之處在於其搭載的空力套件，車頭採用黑色下擾流，看上去顯得更為低扁運動；車側率先可見前葉子鈑出風口造型和擾流結構的側裙，前後皆貼有金屬 STI 字樣銘牌以象徵其身分，足踏 18 吋消光多輻式 STI 跑車鋁圈；車尾由碩大的碳纖維擾流尾翼佔據，雙出排氣尾管下方則由銀色飾板作為點綴。
動力方面，Subaru BRZ STI Edition 同樣搭載 FA24D 2.4 升自然進氣水平對臥四缸汽油引擎，可提供 237 PS 最大馬力和 250 Nm 峰值扭力，後輪透過六速自排或手排變速箱進行驅動，後者的 0-100km/h 加速時間為 6.3 秒（AT 為 6.9 秒），最高時速為 226km/h （AT 為 216 km/h）。
Subaru Crosstrek e-Boxer Hybrid GT Edition
該車做為 Subaru 與日本 Giken Co. Ltd 技研株式會社以及前 Subaru 全球先進設計總監小林正彥 (Masahiko Kobayashi) 攜手研發的成果。外觀採用獨樹一格的 GT 專屬套件，包含專屬前下擾流板、後下擾流板、車側擾流板、車頂後擾流尾翼，打造更具運動化跑格氛圍，而專屬18吋鋁合金輪圈。車內配備雙色皮革 GT 座椅，配有紅白色對比縫線。
動力方面，搭載 FB20 2.0 升自然進氣水平對臥四缸汽油引擎，結合上 48V 輕油電高效複合系統、Lineatronic CVT 無段變速系統以及 Symmetrical AWD對稱式四驅系統，建構成 e-Boxer Hybrid動力來改善油耗以及加速性能，可輸出 150 PS 最大馬力和 196Nm 峰值扭力，最高極速可達 199km/h。
WRX Sedan/Wagon GT Edition
兩者與 Subaru Crosstrek e-Boxer Hybrid GT Edition 同樣搭載了 GT 專屬套件，包含專屬前下擾流板、後下擾流板、車側擾流板、車頂後擾流尾翼，分別踏上了銀色多輻樣式 (Wagon)、黑色雙肋樣式 (Sedan) Rays 鍛造鋁圈。
動力方面，兩者依然採用 FA24F 2.4 升渦輪增壓水平對臥四缸汽油引擎，可輸出 275PS 最大馬力和 350Nm 峰值扭力，另配置 Lineatronic CVT 無段變速系統以及 Symmetrical AWD對稱式四驅系統，使其最高時速可達 215km/h，零百加速時間為 6.1 秒。
Subaru 汽車創立於 1953 年，1972年更成為首家推出搭載全時四輪傳動 (AWD) 系統之轎車的廠牌，同時也藉由渦輪增壓引擎與全時四輪傳動系統的結合，率先於日本推出高性能的旅行車款，在賽道及道路上的優秀表現深植全球消費者心中。臺灣方面，總代理意美汽車目前共有販售 BRZ、Crosstrek、Forester、Outback、Solterra、WRX、WRX Wagon 等 7 款車型。