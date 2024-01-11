廢棄物非法棄置亂象頻生 設「轉廢為能」設施才有解

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據指出，許多廠商只能將初步處理後的污泥暫時存放在廠區，等待後續處置，各地累積污泥數量日益龐大；資源循環署統計，111年一般污泥總量達278萬5091公噸，因此提醒重視全國污泥的去化問題。
資源循環署也指出，全台24座公有焚化爐，主要處理民生垃圾，有餘裕量才會幫忙處理事業廢棄物，但這些焚化爐，半數逾20年使用期限，且有歲修及設備老舊問題，新焚化爐或處理設施興建進度緩慢，以致每年尚有約181萬公噸事業廢棄物待處理。
環境部指出，過去事業廢棄物大多直接進入24座大型焚化廠，環境部與經濟部等部會，為改善廢棄物處理量能不足及空污排放問題，提出擴大去化強化措施，規劃111年至114年增設12座事業廢棄資源處理設施，並協調經濟部及國科會釋出27.41公頃環保用地，將事業廢棄資源逐步自國內24座大型焚化廠分流，餘裕量將優先協處一般生活垃圾，落實工業區污泥處理之產源責任、紓緩大型焚化廠量能負荷。
同時，環境部自2019年起推動可燃廢棄資源燃料化，目前營運中焚化爐發電效率最高約18％，進入專燒爐燃燒發電，發電效率可高於25%，有效將事業廢棄物「轉廢為能」，不但可降低空污，中原大學環境工程學系教授張添晉說，高溫處理後的污泥將轉成底渣及飛灰，經檢驗無毒後，可入建材作為非結構性使用，做到資源循環。
另外，因應資源循環零廢棄及綠能減碳趨勢，經濟部及環境部更積極推動將廢棄物轉換為再生資源，建構永續綠色能源與達成循環經濟目標，嚴格把關廢棄資源燃料化推動及後端污染防制設施，以達到資源循環零廢棄及減碳成效。