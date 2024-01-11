▲Suzuki Jimny、Nissan NV200、Toyota HiAce 化身美式復古日本車

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Cal's Motor BeasCal's Motor 設計的靈感來自於加州的海灘，以棕櫚樹、陽光和衝浪為靈感，率先推出客製化打造的 Suzuki Jimny、Nissan NV200 和 Toyota HiAce。
首先在 Suzuki Jimny 方面，Cal's Motor 規劃 Beas 和 Beas+ 兩個車型等級，分別以 Jimny 及 Jimny Sierra 打造而成。可以看到官方為這款相當熱門的小型越野車換上全新設計的鍍鉻水箱罩和方型 LED 頭燈，官方表示整體的靈感來自曾在美國街頭常見的經典方形元素。車身側面輪廓保持不變，但結合鍍鉻輪圈蓋和保險桿，使得整體視覺上看起來相當復古。售價部分，Beas 的起價為 298 萬日圓，後者則為 318 萬日圓。
Cal's Motor Beas+在 Nissan NV200 方面，Cal's Motor 稱其為 Sonova，同樣在車頭加入方形 LED 頭燈，全新的鍍鉻水箱罩及保險桿，整體風格像極了早期 Dodge Van 和 Chevrolet Astro 等經典美國車款。原廠甚至提供雙色車身烤漆來加強個人化色彩。Sonova 具備兩排或三排座椅設定，5 人座車型起價為 428 萬日圓，7 人座為 443 萬日圓，四驅 5 人座起價則為 453 萬日圓。
Cal's Motor Sonova最後一款則是基於 Toyota HiAce 打造的 Carica 廂車，車頭方面同樣經過重新設計，並提供美國或歐洲風格，前者強調閃亮的鍍鉻飾條，而後者則透過更多的黑色元素點綴，包含車頭氣壩、車輪，帶來一種更加個性化的感受。動力方面提供汽油或柴油引擎，可額外選配露營套件，起價為 568 萬日圓。
這次 Cal's Motor 新推出的車型都將在 2024 年東京改裝車展亮相，目前已經開始接受訂單，預計最快將於春季開始交車。
Cal's Motor Carica