▲更新造型並導入 Google 車載系統　美規小改款 2024 年式 Nissan Rogue 正式上市

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美規小改款 2024 年式 Rogue 車系正式在北美上市。美規小改款 2024 年式 Rogue 車系分為 S、SV、SL 及 Platinum 共 4 種配備等級，搭配前輪驅動的不含運送稅費的建議售價介於 28,320~38,600 美元起 (約合新台幣 879,917~1,199,321 元起)，各等級選配四輪驅動需加價 1,500 美元 (約合新台幣 46,606 萬元)。
美規小改款 2024 年式 Rogue 車系分為 S、SV、SL 及 Platinum 共 4 種配備等級。外觀方面，美規小改款 2024 年式 Rogue 換上薄型化的 V-Motion 家族水箱護罩，不僅減少了鍍鉻飾條面積，更與頭燈造型更加融合，而前保險桿也更新了下方氣壩造型設計，並加入雷達感應模組，車側在 SV 車型換上新款 18 吋鋁圈，而 Platinum 車型則配備專屬的雙色 19 吋輪圈，車色部分新增了 Deep Ocean Blue Pearl (珍珠藍色)、Baja Storm (米色)、Everest White Pearl (珍珠白色) 共 3 款塗裝，也可選配雙色車身。
美規小改款 2024 年式 Rogue 換上薄型化的 V-Motion 家族水箱護罩，不僅減少了鍍鉻飾條面積，更與頭燈造型更加融合，而前保險桿也更新了下方氣壩造型設計，並加入雷達感應模組。
Platinum 車型配備專屬的雙色 19 吋輪圈。內裝方面，美規小改款 2024 年式 Rogue 的 SL 及 Platinum 等級成為首款導入 Google 車載資訊系統的車型，整合了 Google 地圖、Google Assistant 和 Google Play 等應用程式，還具備為期 5 年的更新方案，中控台觸控螢幕尺寸為 12.3 吋，至於 S 及 SV 則維持原先的車載系統，螢幕尺寸為 8 吋。車內充電插座部分，S 等級標準提供兩組 USB-C，SV、SL 和 Platinum 則在中控台背面再加入兩組，SL 和 Platinum 更有無線充電板，同時全車系皆享有完整的 Nissan Safety Shield 360 安全系統。
美規小改款 2024 年式 Rogue 的 SL 及 Platinum 等級成為首款導入 Google 車載資訊系統的車型，整合了 Google 地圖、Google Assistant 和 Google Play 等應用程式，還具備為期 5 年的更新方案。動力配置方面，美規小改款 2024 年式 Rogue 全數採用 1.5 升 VC-Turbo 可變壓縮比直列 3 缸渦輪增壓汽引擎，搭配新一代 Xtronic CVT 無段變速箱，於 5,600rpm 時可輸出 201hp 最大馬力，於 2,800~4,000rpm 間可輸出 30.1kg-m 峰值扭力，與此車上市初期配置 2.5 升自然進氣汽油引擎相較之下，最大馬力提升幅度達 11%，峰值扭力則提升達 24%。
美規小改款 2024 年式 Rogue 全數採用 1.5 升 VC-Turbo 可變壓縮比直列 3 缸渦輪增壓汽引擎，於 5,600rpm 時可輸出 201hp 最大馬力，於 2,800~4,000rpm 間可輸出 30.1kg-m 峰值扭力。現行美規 Rogue 最早是在 2020 年 6 月時問世，也預告了全新 X-Trail 車系的樣貌雛形，經過了 3 年多的時間，也率先在北美市場發表小改款車型來延續戰力，維持與 Honda CR-V 拼搏的競爭力，而國內市場方面則由裕隆日產汽車推出了國產化的 X-Trail 輕油電車型搭配進口的 X-Trail e-POWER 車型來滿足消費者的不同需求。