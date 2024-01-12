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維持前驅設定 Abarth 600e 性能跨界車預告登場

▲維持前驅設定 Abarth 600e 性能跨界車預告登場
▲維持前驅設定 Abarth 600e 性能跨界車預告登場

7Car 小七車觀點

Abarth 近期預告將推出全新性能車款 600e，同樣是以 Fiat 600e 衍生而來。該車是由 Abarth 部門和 Stellantis Motorsport 共同開發，據稱可輸出 237 匹最大馬力，較標準車型的 154 匹馬力要強勁許多。

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Abarth 600e 預告登場。
Fiat 600e 甫去年推出，需耗時 9 秒達到每小時 100 公里的時速，而動力更強大的 Abarth 600e 則有望將時間所短至 6 秒左右。根據 Abarth 官方指出，即將登場的 Abrth 600e 大量採用源自於賽車的 DNA，將原本的 eCMP 平台重新定義為Performo-eCMP，雖然官方並未特別說明新車的改變之處，但聲稱經開發團隊重新調校後，新車可在各種條件下都具有出色的賽車性能。

車內部分，原廠指出其座椅選用四種不同的泡棉來維持舒適性，並保有與賽車同等級的包覆表現，可提供身體不同部位滿滿的包覆感。

據瞭解，Abrth 600e 底盤換上了獨特的限滑差速器，讓這款性能跨界電動車在維持前輪驅動的設定下擁有更優異的循跡，同時煞車系統也經過升級，換上尺寸更大的煞車碟盤。輪胎方面也換上利用電動方程式賽車中獲得的經驗開發而成，具有低噪音、高抓地力的表現。

動力上，標準 Fiat 600e 採用 54kWh 電池，經過 WLTP 循環規範續航里程達到 400 公里。若 Abarth 600e 仍維持相同的電池模組，其續航里程可能將受到動力性能和輪胎抓地力的影響僅有 300 公里左右的表現。

目前 Abrth 600e 還沒有正式亮相的時間，僅可以推測將於今年底前正式亮相，預期在 2025 年投入市場販售。

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