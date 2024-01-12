▲BMW 慕尼黑工廠將於 2027 年只生產電動車

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慕尼黑工廠的正式名稱為 BMW Group 慕尼黑工廠，去年迎來了 100 週年慶，其最早是負責生產飛機引擎和摩托車，並從 1952 年開始生產汽車，目前是 3 系列等主要車款的生產基地。但它也負責生產 i4 電動車，BMW 在去年表示，i4 車型佔工廠日產量約 1,000 輛的四分之一。
電動車目前佔 BMW 全球市場銷量的 15%，2023 年整體需求成長 74.4%。預計在 BMW 的 Neue Klasse 平台開發的電動車開始普及時，電動車的需求應會再次爆發。根據 BMW 預測，到 2026 年，其首款 NK 車型 (X3 尺寸的電動 SUV) 首次亮相時，電動車預計將佔總銷量的 30%。屆時慕尼黑工廠騰出產能將可以負責生產電動 SUV，以及相同平台其它車款、純電 3 系列等。
根據 BMW 的規劃，新世代的電動車將和慕尼黑工廠現行生產內燃機車型一起生產，但從 2027 年底開始，該工廠將只生產電動車。同時為了給全新的電動車生產線騰出產能，BMW 已經將引擎製造業務轉移到了英國的 Hams-Hall 工廠和奧地利的 Steyr 工廠。另外原廠還在慕尼黑工廠新設四座全新的建築物，包括一條全新的裝配產線和車身組裝室。
電動 i4 已經佔了慕尼黑工廠產能的 25%，未來很快都會是電動車。
BMW 預計推出以全新電動車平台打造的電動房車後，新一代的燃油 3 系列將 以 CLAR 平台開發，但具體的生產位置還不清楚。據外媒推測有極大的機率是轉移至墨西哥的聖路易斯波托西工廠，該工廠已經為北美市場生產 3 系列房車 。