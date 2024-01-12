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7Car 小七車觀點

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外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 本次試駕車款為小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座，建議售價為新臺幣 238 萬元起 (試駕車選配至 NTD$2,604,000)。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 導入新世代外觀設計，並提供 Progressive Line (鍍鉻多柵式水箱護罩) 以及 AMG Line 外觀套件 (鍍鉻單柵鑽石型水箱護罩)。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 家族化日行燈導入雙點式燈組設計。試駕車選配有多光束智慧型 LED 頭燈，具有進階自動調適遠燈輔助。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 下保桿使用鍍鉻飾條貫穿，結合上運動化進氣壩。

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外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 GLB 車身尺碼長寬高分別是 4,650mm x 1,850mm x 1,697mm，軸距為 2,829mm。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 車頂配置有金屬行李架。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 試駕車足踏 19 吋 AMG 五輻雙肋式輕合金輪圈 (輪胎 235/50 R19)。

車門下方採用大面積黑色防刮材質包覆，並以鍍鉻飾條點綴。

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外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 車尾燈則採四組光條組成，辨識度更佳。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 後保桿可見排氣飾管，並具有擾流結構。

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外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 車室朝向新世代設計理念，整體看上去更加簡潔便利。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 多功能方向盤握環升級為電容式觸碰感應，可以觸摸方式喚醒方向盤手持偵測，提供更人性化的智慧駕駛使用感受。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 數位儀表採用 10.25 吋高解析度螢幕配置，提供清晰的駕駛資訊。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 資訊可滿版呈現於 10.25 吋中控觸控螢幕，視覺與便利性皆獲得顯著提升。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 試駕車配備 Burmester® 環場音響系統，提供更身歷其境的聽覺饗宴。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 車室內多處可見碳纖維飾板，另搭配多色氛圍燈套件，建構相當出色的座艙質感。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 配置雙區恆溫空調系統，金屬渦輪樣式的出風口設計更與氣氛燈整合。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 重新設計中控台置物空間與手機無線充電放置區域，可讓乘客擁有更充裕的空間放置零錢、鑰匙或小皮夾等日常隨身小物，並新增前座置物區蓋板兼顧美觀。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 中央取消原先的觸控板配置。

打開扶手置物空間，可見兩個 Type-C 電源孔。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 車頂配置大面積全景電動玻璃天窗，提供更明亮的空間感。

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外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 GLB 200 配備 ARTICO/MICROCUT 跑車型座椅，具有電動調整、記憶、腰靠、腿靠等功能，乘坐起來具有頗佳的包覆性及支撐性，同時也相當適合長程駕駛。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 門檻設置有迎賓發光飾板，尊榮感提升不少。

腳踏板同樣以金屬飾板點綴，提升整體運動感。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 受惠於 2,829mm 的軸距空間，GLB 第二排的空間相當寬敞，並具有前後滑移 14 公分調整功能，更有充足的彈性空間運用。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 中央座椅可提供扶手及杯架功能。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 中船設有空調出風口，下方可見小型置物空間及兩個 Type-C 電源口。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 第三排為選用配備，其空間表現較適合孩童乘坐，若是一般成人不建議長時間搭乘。而頭枕上下調整的幅度之大，大人小孩都能夠找到合適的枕靠位置。

第三排座椅中央具有實用的杯架設計。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 第三排左右側皆設有小型置物空間及 Type-C 電源口。

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外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 後行李廂空間可以自由地透過座椅傾倒在 565~1,805 之間運用，而內部空間相當平整，門檻距地高也是相當平易近人。

障板下方提供隔板的收納空間。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 標配新世代智能駕駛輔助系統。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 標配 360 度環景攝影，對於這類型休旅車來說非常實用。

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外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 1.3 升直列四缸引擎導入 48V 高效輕油電系統。馬力增加 14hp ，及扭力增加 30Nm。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 GLB 200 性能輸出則提升至 163+14hp@5,500rpm、270Nm@2,000~3,500rpm，0-100km/h 加速縮短至 9.3 秒，最高極速上看至 207km/h。

在 ECO 模式中行駛平面或下坡路段，時速維持在高速時鬆開油門， 系統將關閉引擎滑行，減少能耗。

外內整裝更新、48V 動力加持 小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕 DYNAMIC SELECT 可選擇 Comfort、Eco、Sport、Individual 等四種駕馭模式。

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