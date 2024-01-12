▲外內整裝更新、48V 動力加持　小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕

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本次試駕車款為小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座，建議售價為新臺幣 238 萬元起 (試駕車選配至 NTD$2,604,000)。新在哪裡？
外觀：
●全新 Mercedes-Benz GLB 車頭部分導入了新世代車身設計 Progressive Line 車型採用鍍鉻多柵式水箱護罩與前後保桿下緣鍍鉻飾條配置；而 AMG Line 車型則採用鍍鉻單柵鑽石型水箱護罩與 AMG 運動化設計。
●換上新世代家族化日行燈 (雙點式燈組) 設計，並可選配多光束智慧型 LED 頭燈。而尾燈方面，採用全新四組 LED 光條組成，造型更犀利。
內裝配備：
●車內方面變化並不大，依舊標準採用兩組 10.25 吋液晶螢幕鋪陳，MBUX 系統升級 2.0 版本，並支援無線 Apple CarPlay/Android Auto。
●配置新世代方向盤設計且方向盤握環升級為電容式觸碰感應。GLB 180 車型為多功能真皮跑車方向盤，而 GLB 200 車型則為多功能 Nappa 真皮平底跑車方向盤。
●座椅方面，GLB 180 車型配置 ARTICO 舒適型座椅 (7U2)，而 GLB 200 車型則配置 ARTICO/MICROCUT 跑車型座椅 (7U4)，電動雙前座椅附記憶功能則為標準配備。
●全新設計之中控台置物空間與手機無線充電放置區域，便利放置零錢、鑰匙或手機，等小物品。
●配備第三排雙人可收折座椅 (GLB 180 需選配)，以及第三排雙 USB-C 連接孔與第三排中央雙置杯架，有效提升乘客便利性。
●空間機能方面，配備第三排 ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置與第二排 40/20/40 可分離傾倒後座椅背。此外，第二排座椅可前後滑動 14cm 以及具備椅背傾斜多段角度調整，讓後排乘客進出更加便利。
●全新 Mercedes-Benz GLB 標配 Keyless-GO、Easy-Pack 電動啟閉尾門以及 Hands-Free 行李箱感應啟閉功能。
安全科技：
●安全科技方面，搭載新世代智能駕駛輔助系統，偵測與輔助系統作動更細膩。
●全車系標配 360 度環景攝影。
動力操控：
●搭載 1.3 升直列四缸渦輪引擎並導入 48V 高效輕油電系統，搭配DCT 雙離合器七速自手排變速箱，擁有163 (+14) hp/5,500rpm 最大馬力以及 27.5Kgm/2,000~3,500rpm的峰值扭力。
●在節能模式 (待速熄火未關閉狀態下)，任一模式踩下煞車，將速度減至低速，車輛將關閉引擎滑行至車輛靜止；在 ECO 模式中行駛平面或下坡路段，時速維持在高速時鬆開油門，系統將關閉引擎滑行，有效減少能耗。
●0-100km/h 加速僅需 9.3 秒達成，最高極速為 207km/h，變速箱為 DCT 雙離合器七速自手排並採用前輪驅動配置。
●待速熄火系統更新，引擎啟閉更為順暢、舒適。
外觀方面，小改款 GLB 在維持基本輪廓的前提之下，融入新世代外觀設計，可見家族化日行燈採取雙點式燈組 (另可選配多光束智慧型 LED 頭燈)，車尾燈則採四組光條組成。提供 Progressive Line 以及 AMG Line 兩種外觀套件，前者搭配鍍鉻多柵式水箱護罩與前後保桿下緣鍍鉻飾條，後者搭配鍍鉻單柵鑽石型水箱護罩與 AMG 運動化設計。本次試駕車足踏 19 吋 AMG 五輻雙肋式輕合金輪圈 (輪胎 235/50 R19)。
導入新世代外觀設計，並提供 Progressive Line (鍍鉻多柵式水箱護罩) 以及 AMG Line 外觀套件 (鍍鉻單柵鑽石型水箱護罩)。
家族化日行燈導入雙點式燈組設計。試駕車選配有多光束智慧型 LED 頭燈，具有進階自動調適遠燈輔助。
下保桿使用鍍鉻飾條貫穿，結合上運動化進氣壩。
GLB 車身尺碼長寬高分別是 4,650mm x 1,850mm x 1,697mm，軸距為 2,829mm。
車頂配置有金屬行李架。
試駕車足踏 19 吋 AMG 五輻雙肋式輕合金輪圈 (輪胎 235/50 R19)。
車門下方採用大面積黑色防刮材質包覆，並以鍍鉻飾條點綴。
車尾燈則採四組光條組成，辨識度更佳。
後保桿可見排氣飾管，並具有擾流結構。內裝方面，小改款 Mercedes-Benz GLB 擁有全新世代 MBUX 2.0 搭配雙 10.25 吋高解析度螢幕，導入 OTA (Over-the-air) 更新功能後，中央觸控螢幕還能呈現期間限定的彩蛋圖像動畫；導航系統也將提供 Google POI 興趣點資訊與 MBUX 擴增實境功能「魚骨式箭頭」提示道路指引方向，使複雜的路口轉彎變得更容易判讀；多功能跑車方向盤升級為電容式觸碰感應；重新設計中控台置物空間與手機無線充電放置區域，可讓乘客擁有更充裕的空間放置零錢、鑰匙或小皮夾等日常隨身小物，並新增前座置物區蓋板兼顧美觀。後座空間提供前後滑動 14 cm、椅背傾斜具多段角度調整、40/20/40 可分離傾倒後座椅背等。另新增第三排乘坐空間 (GLB 180 需選配)，具備雙 USB-C 連接孔、中央雙置杯架、ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置等。尾廂容積方面，五人座為 570 ~ 1,805 公升，七人座為 130 ~ 1,680 公升，並標配 KEYLESS-GO，包含 EASY-PACK 電動啟閉尾門、HANDS-FREE 行李箱感應啟閉功能。
車室朝向新世代設計理念，整體看上去更加簡潔便利。
多功能方向盤握環升級為電容式觸碰感應，可以觸摸方式喚醒方向盤手持偵測，提供更人性化的智慧駕駛使用感受。
數位儀表採用 10.25 吋高解析度螢幕配置，提供清晰的駕駛資訊。
無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 資訊可滿版呈現於 10.25 吋中控觸控螢幕，視覺與便利性皆獲得顯著提升。
試駕車配備 Burmester® 環場音響系統，提供更身歷其境的聽覺饗宴。
車室內多處可見碳纖維飾板，另搭配多色氛圍燈套件，建構相當出色的座艙質感。
配置雙區恆溫空調系統，金屬渦輪樣式的出風口設計更與氣氛燈整合。
重新設計中控台置物空間與手機無線充電放置區域，可讓乘客擁有更充裕的空間放置零錢、鑰匙或小皮夾等日常隨身小物，並新增前座置物區蓋板兼顧美觀。
中央取消原先的觸控板配置。
打開扶手置物空間，可見兩個 Type-C 電源孔。
車頂配置大面積全景電動玻璃天窗，提供更明亮的空間感。
GLB 200 配備 ARTICO/MICROCUT 跑車型座椅，具有電動調整、記憶、腰靠、腿靠等功能，乘坐起來具有頗佳的包覆性及支撐性，同時也相當適合長程駕駛。
門檻設置有迎賓發光飾板，尊榮感提升不少。
腳踏板同樣以金屬飾板點綴，提升整體運動感。
受惠於 2,829mm 的軸距空間，GLB 第二排的空間相當寬敞，並具有前後滑移 14 公分調整功能，更有充足的彈性空間運用。
中央座椅可提供扶手及杯架功能。
中船設有空調出風口，下方可見小型置物空間及兩個 Type-C 電源口。
第三排為選用配備，其空間表現較適合孩童乘坐，若是一般成人不建議長時間搭乘。而頭枕上下調整的幅度之大，大人小孩都能夠找到合適的枕靠位置。
第三排座椅中央具有實用的杯架設計。
第三排左右側皆設有小型置物空間及 Type-C 電源口。
後行李廂空間可以自由地透過座椅傾倒在 565~1,805 之間運用，而內部空間相當平整，門檻距地高也是相當平易近人。
障板下方提供隔板的收納空間。安全科技方面，標配新世代智能駕駛輔助系統，擁有 DISTRONIC 智能定速測距輔助、智能轉向輔助、閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測及車道壅塞防撞輔助、主動盲點輔助含離車警示輔助、主動車道維持輔助。智能停車輔助則含有主動停車輔助附前後雷達、後方橫向車流警示、起步限速輔助、倒車輔助攝影。最後也附帶多處安全氣囊、加速防滑控制系統 (ASR)、TPMS 胎壓偵測系統、電子操控系統 (ESP)、防鎖定煞車系統 (ABS)、煞車輔助系統 (BAS)、Adaptive Brake 智慧型煞車系統 (煞車系統包含 HOLD 等輔助功能) 等。
標配新世代智能駕駛輔助系統。
標配 360 度環景攝影，對於這類型休旅車來說非常實用。動力方面，GLB 180 和 GLB 200 (本次試駕車) 皆採用 1.4升直列四缸渦輪引擎搭配 48V 高效輕油電 (M282) 以及 DCT 雙離合器七速自手排變速箱，前者可輸出 136+14hp@5,500rpm 最大馬力和 230Nm@1,660~3,000rpm 峰值扭力，零百加速為 10.3 秒，極速可達 197km/h；後者性能輸出則提升至 163+14hp@5,500rpm、270Nm@2,000~3,500rpm，0-100km/h 加速縮短至 9.3 秒，最高極速上看至 207km/h。
1.3 升直列四缸引擎導入 48V 高效輕油電系統。馬力增加 14hp ，及扭力增加 30Nm。
GLB 200 性能輸出則提升至 163+14hp@5,500rpm、270Nm@2,000~3,500rpm，0-100km/h 加速縮短至 9.3 秒，最高極速上看至 207km/h。
在 ECO 模式中行駛平面或下坡路段，時速維持在高速時鬆開油門， 系統將關閉引擎滑行，減少能耗。
DYNAMIC SELECT 可選擇 Comfort、Eco、Sport、Individual 等四種駕馭模式。受惠於 48V 高效輕油電系統，Mercedes-Benz GLB 200 具有更寧靜的引擎啟動回饋，除了提供額外 14 匹馬力使起步時更為輕快。在節能設定上也同步優化，踩住煞車至低速時，系統將預先熄火，直到車輛完全靜止；在 Eco 模式下，高速行駛時鬆開油門踏板，車輛將關閉引擎，以滑行方式前進，精進油耗能源表現，怠速熄火系統的引擎啟閉變得更順暢。GLB 擁有 SUV 較高的行車視野，乘坐支點較高，搭配多向可調的雙前排座椅，無論是男性或者女性駕駛都能找到相當合適的行駛角度，對應其小巧的車身尺碼，在巷弄來回穿梭對道路環境的壓力也不會太高。底盤設定較長的避震行程，整體呈現舒適柔軟的調性，不過對於過彎時產生的側傾仍具備不錯的抵抗力，有效消弭擺盪及離心力的生成，在激烈駕駛條件下依然讓人具有信心。隔音表現方面，低速或是高速自底盤所傳來的輪胎滾動聲等噪音都良好的阻隔。
NGCC 車款是目前 Mercedes-Benz 品牌旗下相當重要的產品系列，以 GLB 的車格來看，在同級對手之間擁有相當優異的空間表現，再加上鮮少的 5+2 設定，也為自身加強了不少魅力。本次小改款透過內外配備升級並導入 48V 高效輕油電系統，在科技以及動力上的表現都提升許多，相信依然能成為入門級距中鮮少的德系七人座休旅王者。