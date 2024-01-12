▲裡外更新、動力突破 300 匹　新年式 Toyota GR Yaris 增列 8 速自排變速箱

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動力配置方面，雖同樣搭載 1.6L 渦輪增壓三缸引擎，但其動力輸出從原先的 272hp 提升 304hp 最大馬力、370Nm 提升至 400Nm 峰值扭力。由於 GR Yaris 目前僅提供 6 速手排變速箱，對於不擅長駕手動換擋的駕駛人而言來說是一個高門檻，因此這一次新車型將會搭載原廠專為性能車款開發，具備扭力轉換器的 8 速 DAT (Direct Automatic Transmission) 自排變速箱。據官方表示，這款新變速箱可以讓駕駛人專注在駕駛、轉向和判斷路線，不需要再耗費更多精力控制檔位和離合器，發揮車輛更完整的性能。
新年式 Toyota GR Yaris 外觀經過翻新，採用更競技化的空力套件設計，可有效改善散熱器運作並提高操縱性和穩定性。原廠亦針對座艙位置進行優化，降低了駕駛位置 25mm 並相應調整方向盤位置，並將後視鏡移至擋風玻璃頂部並將中央儀表組的上緣降低 50mm，藉此擴大前方視野。另外，中央更升級配置 12.3 吋全彩 TFT 儀表顯示幕。
Toyota GR Yaris 自 2021 年引進國內市場販售以來，也是備受喜愛追求熱血操控的買家青睞，若和泰汽車能成功引進自排車型，相信更能夠擴大消費族群，進一步增進市場的銷售表現。