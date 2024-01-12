▲延續越野 G 因　純電 Mercedes-Benz G-Class EV (EQG) 偽裝車現身拉斯維加斯

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G-Class EV 將取自於 2021 年亮相的 Concept EQG 的設計元素，外觀上承襲方正的棱角輪廓，一眼就能認出是 G-Class，車頭保留典型的圓形大燈元素，水箱護罩似乎採用無邊框式的設計，並保留雙條通風孔。接著來到尾門，其原本的備胎蓋改採用方形的樣式，似乎可對應充電需求存放了充電用的線組。
G-Class EV 將持續採用傳統越野車的梯形車架，仍然具有極強的越野能力，這也是 G-Class 最經典的不可抹滅的精神。前懸吊採用獨立式設計，後懸吊則採用剛性軸，同時搭配四顆可獨立控制的電動馬達，透過可變速換檔的 2 速變速箱，滿足公路及越野的駕駛需求。原廠也指出 G-Class EV同樣經過在 Schöckl 山上進行嚴苛的爬坡測試，以證明其就算化為純電動車，也能有優異的越野表現。另外 G-Class EV 也將獨享 G-Turn 功能，使其具備坦克迴轉的功能。
至於內裝布局雖然尚未公開，但據了解將與現行販售的車型略有不同，預期將採用全新設計的方向盤，搭配新樣式的中控台以及含有功能按鍵的全新人機介面。
Mercedes-Benz G-Class 自 1979 年誕生後，數十年來經歷多次微幅整形與升級，基本架構卻未曾經大幅度變動過，成為 Mercedes-Benz 旗下最具傳奇歷史的 SUV。而在電動化的浪潮之下，這款傳奇越野車也將面臨到重大變革，但也將保留初心，繼續提供消費者符合時代潮流的豪華純種越野車。
據外媒估計 EQG 的售價將會比汽油版的 G-Class 增加約 15-20% 左右，現行導入國內的 G-Class 官方建議售價為新台幣 7,480,000 元起，若以外媒分析比例估算，EQG 的售價將會接近新台幣 900 萬大關，若成功導入台灣，勢必又會引起層峰買家的興趣。