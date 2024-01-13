▲Toyota Prius PHEV No.029 ---- 後座置物空間表現

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Prius PHEV 僅在副駕駛座椅的後方設計出皮質包覆的地圖袋，駕駛座椅的後方則付之闕如。打開採用隱藏式把手設計的車門，並進入 Prius PHEV 的後座，前座椅背率先映入眼簾，先檢視其地圖袋配置，發現原廠僅在副駕駛座椅的後方設計出皮質包覆的地圖袋，駕駛座椅的後方則付之闕如。此組地圖袋足以放入紙本或隨身小物品，仍具有一定的實用性。
Prius PHEV 的扶手凹槽除了可在開關車門時作為施力點，本身也可作為臨時性的收納空間。接著將視線轉向兩側車門飾板，Prius PHEV 的扶手凹槽除了可在開關車門時作為施力點，本身也可作為臨時性的收納空間。再看向門板下方區域，Prius PHEV 提供的收納區域因角度較為傾斜，寬度也有一定限制，適合擺放封閉式的瓶罐飲料，當然要收納小物品也不成問題，不過內部並未採用植絨包覆，可能會在行進間產生異音。
Prius PHEV 提供門板下方收納區域因角度較為傾斜，寬度也有一定限制，適合擺放封閉式的瓶罐飲料，當然要收納小物品也不成問題。
後座門板下方置物空間的內部並未採用植絨包覆，擺放小物品時可能會在行進間產生異音。最後檢視後座椅背部分，Prius PHEV 的中央扶手拉出後，可見到內部配置了 2 組固定式的置杯作，但並未施以止滑設計，也不具備夾緊功能，不過水平性足夠，在穩定的行車狀態下，放入手搖飲料仍可勝任。總結來說，Prius PHEV 的後座區域置物空間在質感、容量與位置的布局上，都符合水準之內的表現，以本站的使用情境來說，可以接受。
中央扶手內部配置了 2 組固定式的置杯作，但並未施以止滑設計，也不具備夾緊功能，不過水平性足夠，在穩定的行車狀態下，放入手搖飲料仍可勝任。本週使用情形方面，Prius PHEV 主要是由小七哥及編輯團隊駕駛，作為日常代步與部分公務往返之用，全車各項機能運作均正常無故障。油耗部分，因辦公室設有充電樁，絕大多數路程都採用純電模式在台北市區行駛，自 12 月 21 日加滿 92 無鉛汽油直到本文截稿時尚無需再次加油，平均油耗資訊將在日後長期文章中與讀著們分享，敬請留意。