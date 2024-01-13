▲Toyota Prius PHEV No.029 ---- 後座置物空間表現

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Toyota Prius PHEV Prius PHEV 僅在副駕駛座椅的後方設計出皮質包覆的地圖袋，駕駛座椅的後方則付之闕如。

Toyota Prius PHEV Prius PHEV 的扶手凹槽除了可在開關車門時作為施力點，本身也可作為臨時性的收納空間。

Toyota Prius PHEV Prius PHEV 提供門板下方收納區域因角度較為傾斜，寬度也有一定限制，適合擺放封閉式的瓶罐飲料，當然要收納小物品也不成問題。

Toyota Prius PHEV 後座門板下方置物空間的內部並未採用植絨包覆，擺放小物品時可能會在行進間產生異音。

中央扶手內部配置了 2 組固定式的置杯作，但並未施以止滑設計，也不具備夾緊功能，不過水平性足夠，在穩定的行車狀態下，放入手搖飲料仍可勝任。