外內整裝更新、48V 動力加持　小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕

Toyota Prius PHEV No.029 ---- 後座置物空間表現

▲Toyota Prius PHEV No.029 ---- 後座置物空間表現
▲Toyota Prius PHEV No.029 ---- 後座置物空間表現

7Car 小七車觀點

第五代 Toyota Prius PHEV 是 7Car<小七車觀點> 長期測試的第二款插電式油電混合動力車款，日本原廠以 "HYBRID REBORN" (油電重生) 作為號召，帶來較過去測試過的前一世代 Prius PHV 更優異的性能與節能表現，令小七哥與編輯部團隊們十分滿意，那麼在較少使用的後座區域，置物空間的表現會是如何呢？

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Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Prius PHEV 僅在副駕駛座椅的後方設計出皮質包覆的地圖袋，駕駛座椅的後方則付之闕如。
打開採用隱藏式把手設計的車門，並進入 Prius PHEV 的後座，前座椅背率先映入眼簾，先檢視其地圖袋配置，發現原廠僅在副駕駛座椅的後方設計出皮質包覆的地圖袋，駕駛座椅的後方則付之闕如。此組地圖袋足以放入紙本或隨身小物品，仍具有一定的實用性。

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Prius PHEV 的扶手凹槽除了可在開關車門時作為施力點，本身也可作為臨時性的收納空間。
接著將視線轉向兩側車門飾板，Prius PHEV 的扶手凹槽除了可在開關車門時作為施力點，本身也可作為臨時性的收納空間。再看向門板下方區域，Prius PHEV 提供的收納區域因角度較為傾斜，寬度也有一定限制，適合擺放封閉式的瓶罐飲料，當然要收納小物品也不成問題，不過內部並未採用植絨包覆，可能會在行進間產生異音。

Toyota Prius PHEV
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Prius PHEV 提供門板下方收納區域因角度較為傾斜，寬度也有一定限制，適合擺放封閉式的瓶罐飲料，當然要收納小物品也不成問題。
Toyota Prius PHEV
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後座門板下方置物空間的內部並未採用植絨包覆，擺放小物品時可能會在行進間產生異音。
最後檢視後座椅背部分，Prius PHEV 的中央扶手拉出後，可見到內部配置了 2 組固定式的置杯作，但並未施以止滑設計，也不具備夾緊功能，不過水平性足夠，在穩定的行車狀態下，放入手搖飲料仍可勝任。總結來說，Prius PHEV 的後座區域置物空間在質感、容量與位置的布局上，都符合水準之內的表現，以本站的使用情境來說，可以接受。

中央扶手內部配置了 2 組固定式的置杯作，但並未施以止滑設計，也不具備夾緊功能，不過水平性足夠，在穩定的行車狀態下，放入手搖飲料仍可勝任。
本週使用情形方面，Prius PHEV 主要是由小七哥及編輯團隊駕駛，作為日常代步與部分公務往返之用，全車各項機能運作均正常無故障。油耗部分，因辦公室設有充電樁，絕大多數路程都採用純電模式在台北市區行駛，自 12 月 21 日加滿 92 無鉛汽油直到本文截稿時尚無需再次加油，平均油耗資訊將在日後長期文章中與讀著們分享，敬請留意。 

Toyota Prius PHEV
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