▲化身美式肌肉跑車 新一代 Dodge Charger 準量產車型現身 !

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新一代 Dodge Charger 預告現身。從這次官方的預告圖來看，新一代 Dodge Charger 將完整承襲 2022 年推出的概念車設計。整體不難看出保有與舊款相似的復古肌肉造型，車頭導入貫穿式 LED 日行燈與 LED 頭燈組，且燈組與廠徽中間並非傳統的水箱進氣孔，而是能夠為了讓氣流導入提升下壓力所設計的導流孔。車側依舊維持肌肉車簡單俐落的線條，結合寬體設計性能氛圍依舊十足，專屬的“Banshee”圖示在葉子版上清晰可見，同時車門也採用隱藏式把手，並搭載快拆式 21 吋輪圈和 Brembo 剎車卡鉗。車尾部分同樣延續寬大的C柱造型，方正的尾部造型結合回字形的 LED 光條營造出相當具有辨識度的設計。
車內方面雖然未透露，但整體鋪陳應與概念車雷同，配有 16 吋數位儀錶板、12.3吋多媒體觸控螢幕，並採用四人座椅的設定，同時方向盤、中控台與門板上都大量使用紅色的 LED 光條來營造出熱血的氣息。
動力表現上，已知 Charger EV 將以動力輸出 kW 作為來劃分車型等級，其中 400V 架構的動力系統提供 340kW 與 440kW 兩種輸出，分別可以產生 455hp以及 590hp 的表現，同時原廠也提供兩種馬力升級的選項，分別稱作 DC eStage 1 和 2，升級 1 階動力的車型輸出提升至 495hp 或 535hp，而 2 階套件則可將馬力再提升至 630hp 或 670hp。
最頂級的版本 SRT Banshee 換上了 800V 架構的電力系統，同樣也提供 DC eStage 1 和 2 兩組動力升級方案，能夠直接進行線上動力升級的服務，車主可透過虛擬的 Crystal 水晶鑰匙來解鎖更多馬力，不過官方並未透露其動力輸出表現。
Charger 車系在誕生之初就是一款經典的雙門美式肌肉車，如今 Charger 車系誕生將近 60 年之後，在電動化的趨勢也將以 EV 的身分化身為品牌進軍新時代的美式電動肌肉車。