▲限量 500 台 Subaru WRX S4 STI Sport 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Subaru WRX S4 STI Sport 限量 500 輛於日本市場發售。此次登場的 Subaru WRX S4 STI Sport 基於 WRX S4 STI Sport R EX 升級而來，全車配有專屬的空力套件，包含前下巴、側裙以及車尾底部的導流板，均採用亮黑色烤漆點綴；同時水箱護罩、輪圈中心蓋及尾廂蓋也鑲上令車迷痴狂的 STI 徽飾，同時搭載一組全新造型 BBS 鍛造 19 吋輪圈 ，並搭配 Michelin PS5 輪胎；後行李廂蓋上的鴨尾看起來略有不同。同時車身上的 WRX、S4 和 Symmetrical AWD 徽飾均改用黑色來鋪陳。
進入車內，WRX S4 STI Sport 的頭枕和方向盤下方自然不能少了 STI 的字樣，與標準車型不同的是換上具有銀色縫線的真皮包覆方向盤、以及含銀色縫線的換檔頭，座椅部分選用麂皮材料包覆，且同樣有銀色縫線的新型 Recaro 賽車座椅。與座椅相同的軟質材質也延伸到中控台、中央扶手等區域，大幅提升車內的質感和熱血氛圍。
動力表現上並沒有任何調整，主要原因是全車系均配備相同的 2.4 升四缸水平對臥渦輪增壓引擎，可產生 271 匹最大馬力和 375 牛頓米的峰值扭力，搭配 CVT 無段變速箱及對稱式 AWD 系統。
除了 WRX S4 STI Sport 之外，Subaru 還帶來配有碳纖維尾翼的 BRZ STI Sport 客製車型，以及配備多種運動套件的 Levorg Layback STI Performance。其餘非市售車型還有三輛賽車，如 Super GT 錦標賽的 BRZ GT300、Super Taikyu Series 2023 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept 以及 2024 WRX NBR Challenge。