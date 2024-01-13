▲雙動力選擇 Nissan Ariya Nismo 正式登場

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Nismo 首款量產電動作品 Ariya Nismo 正式於 2024 東京改裝車展登場。在外觀部分，Ariya Nismo 遵循其它 Nismo 車型的傳統，分別於前後保險桿、側裙換上 Skyline NISMO 專門開發的部品，同時具備新一代 NISMO 道路版車型的相同元素，如鮮紅色的裝飾以及 NISMO 徽飾，讓人一眼就能認出是一款 NISMO 車型。其前保險桿下方加入更向外延伸的定風翼，能有效增加下壓力並減少空氣阻力，有助於提升高速行駛時的穩定性。
車側部分則搭載 20 吋的 Nismo 專屬黑色輪圈，進一步提升運動氛圍。車尾則在後擋風玻璃上下緣加入擾流板設計，能夠提升車尾的下壓力。後保桿下方同樣有紅色線條和空氣分流器設計，值得一提的是此套件還在中央加入一組剎車燈，向 F1 賽車上的方形剎車燈致敬。
進入車內，全車以黑色內裝作為基底，輔以大量的紅色元素提昇熱血氛圍，方向盤上也配備紅色的回正標和縫線。同時中控台和座椅上都有 Nismo 徽飾，車 輛啟閉鍵也變成了 Nismo 紅色。
動力方面，Ariya Nismo 採用雙電動馬達及四輪驅動的布局，提供 367 匹和 435 匹兩種動力設定。367 匹馬力的車型搭載 66kWh 電池組，而 435 匹馬力的車型則搭載 91kWh 的電池組，不過原廠目前尚未透露其性能表現及續航里程。據原廠指出，Ariya Nismo 具有專屬的 Nismo 駕駛模式，在該模式下車輛的性能將處於最強狀態，並且還有模擬 Formula E 方程式賽車聲浪。