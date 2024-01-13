▲Ford Tourneo Connect No.022 ---- 空調與音響系統的表現

我是廣告 請繼續往下閱讀

Ford Tourneo Connect

× Ford Tourneo Connect

Ford Tourneo Connect × Ford Tourneo Connect

Ford Tourneo Connect × Ford Tourneo Connect

Ford Tourneo Connect × Ford Tourneo Connect

2021 年式的 Tourneo Connect 除了接單生產的玩心版之外，其他兩個車型都標準配備 6 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，內建支援 Apple CarPlay® 及 Android Auto™ 智慧手機連結的 SYNC®3 娛樂通訊整合系統，而 AM/FM 收音機、DAB 數位廣播及藍牙音樂等訊源均可在車載人機介面中以圖示來切換，使用上簡單方便。

Ford Tourneo Connect × Ford Tourneo Connect

Ford Tourneo Connect × Ford Tourneo Connect

Ford Tourneo Connect × Ford Tourneo Connect

Ford Tourneo Connect