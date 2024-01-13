▲Ford Tourneo Connect No.022 ---- 空調與音響系統的表現

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空調系統部分，2021 年式的 Tourneo Connect 在最高階的玩咖版配備了雙區獨立恆溫空調，其操作介面設計於中控台面板內，以左右側各 1 顆旋鈕來調整溫度，一旁還配備小數字螢幕來顯示該區溫度，此點相當便利。而風量調整介面配置於空調面板中央，以按鈕操作時還會搭配燈號顯示，下方區域則整合除霧、風向與室內循環等開關，在佈局上也符合直覺。
出風口設計部分，Tourneo Connect 僅雙前座具備，中央兩組出風口的面積偏小，外側出風口的面積較大，但下半部無法關閉。在夏季時為了讓後座乘客享有足夠冷房感受，會將風量調大，此時會造成雙前座乘員感到很冷。在更換隔熱紙後，有改善夏季後座無出風口而冷房效率不足的問題，但整體來說，Tourneo Connect 訴求七人座休旅卻缺乏後座出風口，仍屬較大的遺憾。
2021 年式的 Tourneo Connect 在最高階的玩咖版配備了雙區獨立恆溫空調，其操作介面設計於中控台面板內，以左右側各 1 顆旋鈕來調整溫度，一旁還配備小數字螢幕來顯示該區溫度，風量調整介面配置於空調面板中央，以按鈕操作時還會搭配燈號顯示，下方區域則整合除霧、風向與室內循環等開關，整體佈局設計符合直覺。
音響系統部分，2021 年式的 Tourneo Connect 除了接單生產的玩心版之外，其他兩個車型都標準配備 6 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，內建支援 Apple CarPlay® 及 Android Auto™ 智慧手機連結的 SYNC®3 娛樂通訊整合系統，搭配全車 6 支揚聲器，在過去 1 年餘的使用中，對於車載系統的操作上感到方便易用，不過螢幕尺寸以當今的標準來看確實偏小，且連接手機播放音樂時，其音質表現並無特別之處，符合商旅車水準之內。
Tourneo Connect 的出風口僅雙前座具備，中央兩組出風口的面積偏小，外側的面積夠，但下半部無法關閉。在夏季時為了讓後座乘客享有足夠冷房感受，會將風量調大，此時會造成雙前座乘員感到很冷。在更換隔熱紙後，有改善夏季後座無出風口而冷房效率不足的問題。
Tourneo Connect 的音響系統在中控台中央空調出風口之間，配置了獨立的實體操作介面，以外側兩顆旋鈕來調整電台頻段，中央按鈕則包括等化器調整開關、曲目/電台、播放/暫停等功能，甚至還可快速關閉螢幕，以降低夜間行車的視覺疲勞。
2021 年式的 Tourneo Connect 除了接單生產的玩心版之外，其他兩個車型都標準配備 6 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，內建支援 Apple CarPlay® 及 Android Auto™ 智慧手機連結的 SYNC®3 娛樂通訊整合系統，而 AM/FM 收音機、DAB 數位廣播及藍牙音樂等訊源均可在車載人機介面中以圖示來切換，使用上簡單方便。
隨車配置的 6 支揚聲器還可在車載系統內進行等化器設定，分為高音、中音與低音域，還可支援音量平衡及隨車速來自動調整的補償機能，雖然音質未有特殊之處，但功能性仍屬上乘。
使用不同音源播放時，在儀錶板中的資訊螢幕也可顯示其狀態。
本週使用情形方面，Tourneo Connect 全車各項機能運作均正常無故障，主要由小七哥與編輯部團隊駕駛作為公務之用，自前一次於 1 月 7 日在南投竹山加滿 49.71 公升的超級柴油，主要在台北市區行駛，至本文截稿前仍未再度加油，有待後續的長期測試文章中，再與讀者們分享平均油耗資訊。
音響控制按鈕除了中控台面板之外，也整合於方向盤右側的多功能操作介面中，行車時切換曲目/電台或調整音量都頗為簡便。