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車系問世十周年 第二代 Porsche Macan 將以純電車身分重返市場

▲車系問世十周年 第二代 Porsche Macan 將以純電車身分重返市場
▲車系問世十周年 第二代 Porsche Macan 將以純電車身分重返市場

7Car 小七車觀點

全新第二代 Porsche Macan 在今年將迎來車系誕生的十周年，且將以純電的身分進軍市場。近日官方在發表前夕再度透露新車資訊，宣稱其開發過程中已經歷 350 萬公里的道路測試，測試地點涵蓋所有不同氣候，包含公路、碎石、雪地，甚至冰上等環境進行測試，為上市做好完善的準備。

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第二代 Porsche Macan 即將登場。
第二代 Porsche Macan 為品牌首款以全新 PPE 平台打造的車款，配有保時捷主動式空氣力學套件 (PAA)，以及車底還有許多不同的空氣力學組件，底盤和賽車一樣採用平整化且封閉式設計。後軸底部的整流片具有彈性，在回彈時能夠降低風阻。

動力上配備可用容量達 95kWh、總容量 100kWh 的鋰電池，提供電動馬達所需的電力。其使用的 PPE 平台採用 800V 架構，DC 直流快充的效能可達 270kW，僅需不到 22 分鐘，就能將電池的電量由 10 % 補充至 80 %；使用 400V 充電站時，電池中的高壓繼電器能將 800V 的電池分割成兩個額定電壓為 400V 的電池，藉由組合充電功能，不需要額外的高壓增壓器就能以最高 150kW 的功率進行充電；而交流充電器則有最高 11kW 的充電功率。

內裝格局上已知 Macan EV 中控台配有全新的 12.6 吋全液晶儀表板，整體設計理念向 Taycan 看齊，在弧形的結構下朝向駕駛者，儀表取消了邊框設計。10.9 吋中央觸控螢幕選用內嵌式設計，其螢幕高度有利於駕駛人進行近距離操作。另外，副駕駛前方還加入第三組 10.9 吋娛樂螢幕，同樣有防窺設計。

第二代 Porsche Macan 原定於 2023 年底前發表，但受到相關部門開發進度影響，才延遲至今年正式亮相。

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