▲與 GR Yaris 同等動力 Lexus LBX Morizo RR Concept 化身豪華鋼砲

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Lexus 於 2024 東京改裝車展特別帶來一款與 GR Yaris 同等動力的 LBX Morizo RR Concept。LBX Morizo RR Concept 與同步改款的 GR Yaris 一樣，配備相同的渦輪增壓引擎以及新型 8 速自排變速箱，並搭配四輪驅動系統。具備 304hp 最大馬力和 370Nm 峰值扭力。
當然在外形上與市售車型亦有所不同，可以看到全車換上專屬的空力套件，包含氣壩更加顯眼的前保桿設計，水箱罩換上網格狀造型，車頭前緣還有黃色的線條點綴。車側部分則升級配備 19 吋鋁圈搭配黃色煞車卡鉗，同時輪拱加寬了 20mm，懸吊高度降低 10mm。後保險桿造型更為寬闊，並換上與 GR Yaris 相同的雙出排氣管館，中央還有黑色空氣分流器造型。
車艙內部則配有全新的運動座椅和鋁合金踏板，安全帶顏色也選用黃色來和車外的細節相呼應。可惜的是，Lexus 目前並未透露 LBX Morizo RR Concept 的量產計畫，或是相關套件販售的可能性。
Lexus LBX 於國內首度在 2023 年底抵台亮相，首波引進車型編成與預售價，分別為 Active (新臺幣 133 萬元起)、Active+(新臺幣 136 萬元起)、Cool (新臺幣 146 萬元起)、Relax (新臺幣 146 萬元起)、Relax+ (新臺幣 172 萬元起)。動力上採用 1.5L 三缸 HEV 油電複合動力系統，擁有前電動馬達及雙極鎳氫電池模組，並搭配上 Hybrid E-CVT 電子無段式變速系統，可輸出 136PS 最大綜效馬力和 12.2kg-m 峰值扭力，油耗測試值為 26.4km/L。整體輸出設定與 LBX Morizo RR Concept 強調的性能化有著截然不同的風格，若未來有機會量產化，也有望引領市場上的另一種新風潮。