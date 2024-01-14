【油價公告】中油、台塑宣布明 (15) 日起國內汽油調降 0.2 元、柴油價格不調整
7Car 小七車觀點
台灣中油台灣中油公司自明 (15) 日凌晨零時起汽油價格調降 0.2 元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 29.0 元、95 無鉛汽油每公升 30.5 元、98 無鉛汽油每公升 32.5 元、超級柴油每公升 27.8 元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收 0.9 元及 0.8元。
台灣中油表示，本週受利比亞宣布關閉 Sharara 油田、OPEC+ 啟動自主額外減產計畫等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 0.82 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.1 元，國內油價依公式計算漲幅為 1.11%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲 0.7 元及 0.8 元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收 0.7 元及 0.6 元，吸收後 95 無鉛汽油超出 30 元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收 0.2 元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收 0.9 元及 0.8 元，國內汽油價格實際每公升調降 0.2 元、柴油價格不調整。
台塑石化
台塑石油表示，受到沙烏地阿拉伯調降銷往亞洲的原油官價、俄羅斯履行承諾減少原油出口，以及美國原油庫存意外增加等因素影響，促使本週國際油價漲跌互見，均價小幅上漲，惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自 2024 年 1 月 15 日(週一)凌晨 01:00 開始，調降汽油批售價格 0.2 元/公升，柴油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。