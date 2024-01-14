▲搭載 6 速手排系統 Honda Civic RS 將於秋季日本上市

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Honda 於 2024 東京改裝車展帶來 Civic RS 原型車。目前第十一代 Honda Civic 已經在北美市場提供六速手排變速箱，目前在日本市場僅有 CVT 無段變速箱。而這次亮相的 Honda Civic RS 原型車外觀上選用全黑色塗裝增進神迷感。與自排車型不同的是，其前保險桿經過重新設計，具有更加銳利的線條，和更加細長的車側進氣口。此外，還可以看到水箱護罩上多了紅色 RS 徽飾，與黑色的車身形成強烈的對比，至於其它細節均與標準車型相同。
動力上官方並未透露，不過有極大的機率繼續搭載 1.5 升渦輪增壓汽油引擎，原廠也指出該車型將進一步增進駕駛樂趣，意味著底盤設定將有所變化，來配合更具運動感的外觀和手排變速箱。
其實 Civic RS 可以說是美規 Civic Si 的日規車型，後者配有限滑差速器、阻尼更硬的彈簧、加厚的防傾桿，並換上製動力更強的煞車系統，動力上也提升至 200 匹馬力。
現行第十一代 Honda Civic 在國內市場僅提供 e:HEV 單一油電車型，搭載全新開發的 2.0L 直列 4 缸 Atkinson循環DOHC i-VTEC缸內直噴引擎，以13.9高壓縮比、41% 熱效率，搭配雙電動馬達及 PCU(Power Control Unit) 電力控制單元，可實現 184ps 馬力及 32.1kgm 最大扭力，建議售價為 139.9 萬元起。