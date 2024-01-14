▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.015 ---- SCC 智慧型主動車距維持系統 (附

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由南陽實業販售的國產 Tucson L Turbo Hybrid 車系共分為 3 個編成，各車型均標準配備 Hyundai SmartSense 先進安全系統，達到 SAE Level 2 的半自動駕駛輔助程度，其中用以輔助駕駛控制行車速度並保持與前車間安全距離的 SCC 智慧型主動車距維持系統為附有 Stop & Go 功能的全速域型式。在使用時，相關功能的設定介面均整合於方向盤右側的多功能控制按鈕區域，只要達到所需的車速時，按下右上角的按鈕便可啟動跟車功能，再透過下方的 + 與 - 撥桿來調整目標巡航車速，至於跟車距離則是透過右下角的按鈕來進行 4 段循環式調整，整體操作算是相當直覺便利。
運轉感受方面，Tucson L Turbo Hybrid 的跟車系統能達到還算平順的加速與減速效果，在保持一段距離時，會感覺相當接近國內駕駛常見的安全距離範圍，因此如需獲得更舒適的跟車效果，會設定在第二段至第三段間，至於第四段則會保持頗遠的距離，經常會有其他車輛切入前方。
跟車功能的設定介面均整合於方向盤右側的多功能控制按鈕區域，只要達到所需的車速時，按下右上角的按鈕便可啟動跟車功能，再透過下方的 + 與 - 撥桿來調整目標巡航車速，至於跟車距離則是透過右下角的按鈕來進行 4 段循環式調整，整體操作算是相當直覺便利。
在啟動跟車功能後，Tucson L Turbo Hybrid 會在儀錶板中顯示系統的目標車速及與前車間的距離段數，並以綠色燈號來代表 Level 2 功能已在作動當中，而儀錶畫面中央還會呈現系統掃描前車並跟隨的即時運作情形，在使用時更有安全感。當跟隨前方車輛至完全煞停時，Tucson L Turbo Hybrid 會在一段時間後提醒駕駛需按下 RES 鍵或踩下油門來恢復跟車功能，使用上算是簡便。
Tucson L Turbo Hybrid 的跟車系統具有平順的加速與減速效果。
既然說此車達到 SAE Level 2 半自動駕駛輔助等級，代表配備了 LFA 全速域車道維持輔助系統，未來將在長期測試單元中另以專文介紹，不過此車跟車系統的特殊之處，就在於無法一鍵啟動整套 Level 2 功能，需再按下方向盤右側控制區域左下角的按鈕才會啟動，雖然不若包括 Nissan 及 Volkswagen 等品牌可一鍵啟動方面，但卻能在不跟車的狀態啟動作為輔助，不過因系統相當敏感，會不斷修正方向，使細膩度降低，因此在這段期間的使用中，不會打開。
當跟隨前方車輛至完全煞停時，Tucson L Turbo Hybrid 會在一段時間後提醒駕駛需按下 RES 鍵或踩下油門來恢復跟車功能，使用上算是簡便。
既然說此車達到 SAE Level 2 半自動駕駛輔助等級，代表配備了 LFA 全速域車道維持輔助系統，但卻無法與跟車系統整合來達到一鍵啟動，不過可在不跟車的狀態下獨立運作，而系統也會提醒不可放開雙手。本週使用情形方面，目前 Tucson L Turbo Hybrid 主要由小七哥駕駛，作為日常通勤代步，以及部分公務活動往返之用，全車各項機能運作均正常無故障，在 1 月 6 日時添加 40.8 公升的 98 無鉛汽油至跳停後，主要都在台北市區行駛，但直到本文截稿仍未再次加油，因此需在未來的長期測試文章中才會與讀者分享最新的平均油耗數字。