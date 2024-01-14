▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.015 ---- SCC 智慧型主動車距維持系統 (附

我是廣告 請繼續往下閱讀

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid

× Hyundai Tucson L Turbo Hybrid

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid × Hyundai Tucson L Turbo Hybrid

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid × Hyundai Tucson L Turbo Hybrid

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid × Hyundai Tucson L Turbo Hybrid

既然說此車達到 SAE Level 2 半自動駕駛輔助等級，代表配備了 LFA 全速域車道維持輔助系統，但卻無法與跟車系統整合來達到一鍵啟動，不過可在不跟車的狀態下獨立運作，而系統也會提醒不可放開雙手。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid