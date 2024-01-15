▲原廠直接改裝好 ! Lexus RZ 450e F Sport Performance 日本限量登場

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Lexus 發表品牌首款性能化電動車 RZ 450e F Sport Performance。RZ 450e F Sport Performance 整體與去年亮相的概念車幾乎一模一樣，可謂是原廠直接改裝的成車。可以看到其車頭換上全新的碳纖維前艙蓋，並於底部加入藍色烤漆的下擾流，頭燈下方亦有碳纖維的飾板鋪陳。
來到車側，輪拱加入以碳纖維材質製作的爆龜飾件，並將輪圈墊出來營造出如同寬體的效果。而消光黑色的輪圈則是選用 21 吋 Enkei 製，整體視覺上看起來又比概念車更加時尚。
另外 RZ450e F Sport Performance 還配備了碳纖維車頂，且車身上半部均為黑色烤漆處理，後視鏡外蓋還有藍色線條點綴。車尾部分相當搶眼，原廠設計師在車頂和尾門上各放上固定式的碳纖維尾翼，而後保桿下方還配備碳纖維空氣分流器及擾流板，侵略性相當濃厚。
進入車內，整體鋪陳維持標準車型的配置，但座椅材質改為麂皮材質，透過黑色和藍色縫線點綴，方向盤為皮革材質包覆，中控台還加入藍色飾條與外觀細節相呼應，另外還有 F Sport Performance 防刮踏板和鋁合金運動踏板。
動力配置保持不變，RZ 450e 採用前後獨立雙馬達配置的電子傳動軸 (e-Axle) 搭配水冷架構之 71.4 kWh 鋰電池模組，可輸出達 313PS 最大馬力和 44.4kgm 峰值扭力，0~100 km 加速僅需 5.3 秒，最大續航里程為 400 公里。全新的 DIRECT4 電子動態四驅系統則能根據車輛輪速、油門踏板和方向盤轉向角度所收集的訊息來更精準地控制前後輪的動力分配，分配比例在 0:100 到 100:0 之間，並會隨時在車輛加、減速、過彎時改變比例。充電方面，可支援 AC 交流電 (7kW) 或 DC 直流電 (150kW) 充電，前者充滿電需約 10 小時，後者則僅需 30 分鐘。
RZ 450e F Sport Performance 將在日本限量發售 100 台，官方定價為 11,800,000 日圓。