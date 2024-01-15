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日規 Honda WR-V

▲日規 Honda WR-V
▲日規 Honda WR-V

7Car 小七車觀點

2024 東京改裝車展「Tokyo Auto Salon 2024」上，Honda 正式揭露 WR-V Field Explorer 概念車，在原有的基礎上加入原廠配置的“Tough Style”越野套件。

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日規 Honda WR-V 是一款中小型 SUV，車長為 4,312mm、寬 1,790mm、高 1,650mm，軸距達 2,650mm，定位介於印尼規格的 WR-V 和歐規 HR-V之間。外型上採用大膽而陽剛的設計，醒目的車頭造型、鮮明化的車身線條和獨特的尾部設計打造出一款具有強大存在感的 SUV。動力方面，日規 WR-V / Elevate 搭載 1.5  升 i-VTEC 雙頂置凸輪汽油引擎，搭配 6  速手排變速器或可模擬 7 速 CVT 無段變速系統可發揮 121ps / 4,300~6,600rpm 最大馬力及 145Nm 最大扭力。

這次登場的 WR-V Field Explorer 概念車，其車頭的水箱護罩改採用黑色網狀設計，中央的廠徽換成了 HONDA 字母。水箱罩上方的鍍鉻飾條換成了黑色飾條，並加入三顆黃色 LED 燈，車頭兩側的霧燈也改成了黃色，官方解釋暖色燈光其具有更強的穿透力。

車側部分最顯眼處在於換上尺寸較小的黑色輪圈和高扁平比越野輪胎，能夠在鋪裝路面提供充足的抓地力。此外，車門下方的銀色飾條換成黑色，並新增三個梯形造型點綴。

本次 2024 東京改裝車展 Honda 以「Honda DNA」為主題，強調透過賽車經驗培養和熱情並持續產出令人振奮的產品陣容，因而將展出多款賽道競技車款，包括 F1 賽車 Red Bull RB19 與 Red Bull Motul Mugen SF23、Civic Type R-GT Concept、耐久賽事的 Civic Type R CNF-R 與 Civic e:HEV、經典可愛的 S800 與 HCM Super N-One 等諸多車款。此外，除了 WR-V Field Explorer 概念車之外，還有搭載 Honda Sports Line 套件的全新第 11 代 Accord e:HEV，參展陣容可說相當豐富。

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