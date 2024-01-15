▲折合新臺幣 95.5 萬元起　英國市場 2024 年式 Mazda2 Hybrid 正式公布車型編成及售價

我是廣告 請繼續往下閱讀
第四代歐規 Mazda2 其實就是第四代歐規 Yaris Hybrid 換標而來的新車款，因此底盤也是沿自 GA-B 平台。在外觀方面完全保留 Yaris 原始設計，以圓潤的車身甫以銳利的線條建構而成，車頭水箱罩面積相當霸氣，上揚式的頭燈相當有侵略性，搭配相當立體的霧燈組設計，使得這款 B-Segment 小車相當動感。
內裝部分，僅有方向盤上的 Toyota 廠徽改為 Mazda 廠徽，配備表現上入門等級 Prime 車型標穩配備免持鑰匙系統、USB-C 插孔連結以及與 Apple CarPlay 和 Android Auto 功能的多媒體娛樂系統。Center 車型則是再增加音響系統，而 Exclusive 車型追加自動折疊後視鏡、16吋輪圈以及盲點和前後倒車雷達感應。Homura 車型提供了 LED 頭燈、17 吋輪圈和雙區恆溫空調系統，最頂級的 Homura Plus更導入尺寸達到 10.5 吋的觸控螢幕，車內也有專屬的全景天窗設計。
動力方面採用 M15A 1.5L 直列三缸引擎結合電動馬達組成的油電系統，1.5 升三缸引擎單獨可產生 91 匹最大馬力，搭配 59kWh電池及電動馬達則可發揮屋 114 匹馬力的綜效輸出。性能表現上官方公布其數值可在 9.7 秒內完成從靜止加速到每小時 100 公里，最大極速可達到每小時 175 公里。至於在節能的表現上，此次官方公布 2024 Mazda2 Hybrid 在經過 WLTP 循環測試之下，最優異可繳出每公升 26.31 公里的平均油耗表現。
國內市場方面，24 年式 Mazda2 已於去年 (2023) 8 月導入國內市場販售，簡化為單一車系編成 15S Urban Sport，正式售價為新臺幣 78.9 萬元起，但車載系統仍維持7 吋中央資訊顯示幕的配置，不過標準支援無線 Apple CarPlay 與倒車顯影系統。而國內市場販售之現行款 Mazda2 為第 3 代車型，自 2014 問世至今已達 9 年的時間，雖然處在產品末期，但依然以俏皮的造型、出色的日系質感以及先進的配備證明自身在入門都市小車級距中的價值，從台灣馬自達針對 2024 年式車型所新增的各項配備就可知道 Mazda2 在市場的競爭力依然不容小覷，相信依然可以吸引到不少年輕消費族群購買。