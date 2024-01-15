▲力推新能源車！　DFSK 即將登陸軍墨西哥市場

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目前，DFSK 與 Seres 已出口歐洲、美洲、非洲、中東、東南亞等 70 多個國家地區，累計出口車輛超過 50 萬輛。在眾多出口市場中，拉丁美洲是 DFSK 與 Seres 最重要的策略市場之一，帶來了多款適合拉丁美洲自然環境和用戶需求的新能源汽車，包括純電車 (BEV)、插電式混合動力車 (PHEV)。DFSK 與 Seres 將持續深化與拉丁美洲合作夥伴的策略合作，建構「共贏的商業生態系統」。DFSK 與 Seres 將始終秉持綠色、永續發展理念，並期待共同致力於推動美洲地區的環保事業和新能源汽車的發展。
近年來，DFSK 與 Seres 積極實踐「一帶一路」倡議，堅持走出去策略，秉持環保和永續發展理念，深化與拉丁美洲合作夥伴的策略合作。未來幾年，集團將圍繞 Seres 和 DFSK 品牌，向拉丁美洲地區提供更多新能源汽車，滿足當地需求，共同推動拉丁美洲地區的環保事業和新能源汽車發展。
臺灣市場方面，為衝刺年末銷售，DFSK 總代理合同興官方網站宣布「你買車我來養購車專案」開始實施。在本次「你買車我來養購車專案」優惠專案中，消費者即日起購買 DFSK 穩發商用車 (金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t，共 2 款)，本月領牌加贈免費定期保養 4 次及 3 萬公里內煞車系統耗材（依保固專案內容為主）。
另外可再享豪禮三重奏，包含豪禮 1：6 大項安心延長保固，最高 4 年或 12 萬公里（依保固內容為主）、豪禮2：購買雙廂大穩發 S2.5t 汰舊換新最低 58.8萬元起，本月購車贈送 40 萬 24 期安心 0 利率再加贈價值 20,000 元配件（配件依經銷商配件為主）、豪禮 3：購買單廂金穩發 S2.5t 青年創業安心購車補助現金 3 萬元，汰舊換新最低 41.8 萬元起。