▲提供雙車型編成　KG Mobility Torres 財團法人保發中心重置價格資訊曝光

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Torres 源於南美洲巴塔哥尼亞地區的 Torres del Paine 國家公園，藉此強調探險、挑戰與跳脫框架等精神，定位介於 Korando 和 Rexton 之間。外觀方面，Torres 採用 “Powered by Toughness” 新世代方正粗獷設計語彙，車頭擁有垂直水箱罩搭配纖細的 LED 大燈，令可見引擎蓋上的肌肉線條和鋁製下護板等，原本 SsangYong 的廠徽僅在輪圈蓋上看得到，C 柱也運用銀色點綴來強化視覺效果。在側開的尾門上有一個類似於備胎的凸起，向過往 4X4 車款致敬。Torres EVX 純電車型最大的不同在於車頭護罩與大燈整合形成串連分段式 LED 燈條。
內裝方面，擁有新世代中控台造型，大量皮質包覆及金屬飾板強化內裝質感表現，採用特殊三區式數位儀表配置，中控台上方納入 12.3 吋觸控顯示幕，空調系統部分以 8 吋觸控面板，取代傳統按鍵及旋鈕配置，尾廂擁有最大 1,662 公升容積表現。Torres EVX 純電車型方面，車室同樣具有些許的不同，如中央由雙屏幕合併構成的數位儀表介面，而不是汽油版的分離式配置，同時在細節處導入鋁質飾件、木紋飾板和多色氣氛燈，增添不少高級感，方向盤為四輻式非真圓設計並導入全新品牌廠徽。汽油車系採單一動力配置，搭載 1.5 升 GDI 汽油渦輪引擎，可輸出 170 匹最大馬力，搭配第 3 代 Aisin 6 速手自排變速箱，提供前輪驅動及四輪驅動兩款傳動配置選擇。EVX 純電車型目前則尚未公布動力系統相關數據。
重置價格是指重新購買同一廠牌、型式的新車所需支付的價值。而這個價值金額則是由保險事業發展中心 (簡稱保發中心) 蒐集、彙整各家車商不同車款的售價後統一審查訂定出來的。以上車型實際上市後之建議售價依然以原廠公佈資訊為準，但一般而言不會與建議售價差異過大，本次露出本車新車價格應有非常高的參考價值。
臺灣市場方面，KG Mobility 品牌在國內經過永嘉雙龍汽車的主導之下，現行旗下販售車款有 Rexton、Rexton Sports、Tivoli 及 Korando 等涵蓋 SUV、Pickup 市場的車款，去年 3 月更宣布 Korando e-Motion 正式上市，採旗艦版單一編成販售，有興趣的消費者目前已可聯絡展間預約試乘。而 Torres 在近年來已有偽裝測試車在國內被多次捕獲，但始終未有上市消息。如今永嘉雙龍汽車終於有下一步動作，將為中型跨界休旅帶來更多元的競爭。7Car<小七車觀點> 將持續帶來最新消息，敬請關注。