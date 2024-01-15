▲建議售價將達 399 萬？　Fuso eCanter 現身財團法人保發中心重置價格資訊

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台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司 (DTAT) 於 2023 年 4 月於媒體餐敘上透露將在 2024 年臺灣市場正式引進全新 Fuso eCanter 後，已於同年 9 月與統一速達共同舉辦『未來無限，一同前行！Fuso eCanter 全台首訂 5 噸電動貨卡－客戶暨試運行起跑典禮』，同時宣示該車正式上路試運行。
重置價格是指重新購買同一廠牌、型式的新車所需支付的價值。而這個價值金額則是由保險事業發展中心 (簡稱保發中心) 蒐集、彙整各家車商不同車款的售價後統一審查訂定出來的。以上車型實際上市後之建議售價依然以原廠公佈資訊為準。
Fuso eCanter 曾在 2019 商業車博覽會首次亮相，握為 Fuso 加速未來在電動商用車市場以及運輸業的先驅車款。目前已成功進入世界各地的市場，包括日本、美國、歐洲、澳洲和紐西蘭，總共已累計行駛超過約 800 萬公里。
Fuso 品牌商用車從 1958 年就進入台灣巿場，深耕超過 60 年，從家喻戶曉的 Canter 堅達、Fighter 大型貨車、Super Great 重型大貨車，擁有完整的產品線、穩定耐操的品質以及高達 95% 的通路覆蓋率，持續穩坐台灣商用車的龍頭地位，並持續引領國內商用車之先驅，致力提供頭家及車主優質的駕駛體驗及售後服務。相信在導入 eCanter 後，能透過優質的電動商用車產品，為客戶帶來更好的駕駛體驗，更為社會注入新綠能。
台灣戴姆勒亞洲商車於 2017 年正式在台成立，以「一起運轉，深耕台灣」的品牌訴求出發，一路以來舉辦一系列車主活動，除了提供車主優質的產品外，更期望透過不同的品牌活動，包含安全駕駛營、車主交車儀式、Fuso Hero 風雲英雄榜等提供車主更多不同的體驗及服務。同時，為擴大產品線及為顧客帶來嶄新的服務體驗，於 2022 年 4 月正式宣告 Mercedes-Benz Trucks 納入旗下，兩大商用車龍頭品牌整併後，中、重車的產品線更為完整，擴大整個服務版圖。