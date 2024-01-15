Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.015 ---- SCC 智慧型主動車距維持系統 (附

建議售價將達 399 萬？　Fuso eCanter 現身財團法人保發中心重置價格資訊

▲建議售價將達 399 萬？　Fuso eCanter 現身財團法人保發中心重置價格資訊
▲建議售價將達 399 萬？　Fuso eCanter 現身財團法人保發中心重置價格資訊

7Car 小七車觀點

根據財團法人保發中心最新一期的公開資訊中顯示，Fuso eCanter 車型編成與重置價格均已曝光，除提供四款 148HP 小貨車型 (新臺幣 399 萬元、410 萬元、425 萬元和 499 萬元) 外，更可見 173HP 大貨車型 (新臺幣 530.3 萬元) 在名單之中，有望於 2024 上半年正式登場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
建議售價將達 399 萬？　Fuso eCanter 現身財團法人保發中心重置價格資訊
建議售價將達 399 萬？　Fuso eCanter 現身財團法人保發中心重置價格資訊
建議售價將達 399 萬？　Fuso eCanter 現身財團法人保發中心重置價格資訊
建議售價將達 399 萬？　Fuso eCanter 現身財團法人保發中心重置價格資訊
建議售價將達 399 萬？　Fuso eCanter 現身財團法人保發中心重置價格資訊
建議售價將達 399 萬？　Fuso eCanter 現身財團法人保發中心重置價格資訊
重置價格是指重新購買同一廠牌、型式的新車所需支付的價值。而這個價值金額則是由保險事業發展中心 (簡稱保發中心) 蒐集、彙整各家車商不同車款的售價後統一審查訂定出來的。以上車型實際上市後之建議售價依然以原廠公佈資訊為準。
台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司 (DTAT) 於 2023 年 4 月於媒體餐敘上透露將在 2024 年臺灣市場正式引進全新 Fuso eCanter 後，已於同年 9 月與統一速達共同舉辦『未來無限，一同前行！Fuso eCanter 全台首訂 5 噸電動貨卡－客戶暨試運行起跑典禮』，同時宣示該車正式上路試運行。

建議售價將達 399 萬？　Fuso eCanter 現身財團法人保發中心重置價格資訊
建議售價將達 399 萬？　Fuso eCanter 現身財團法人保發中心重置價格資訊
Fuso eCanter 曾在 2019 商業車博覽會首次亮相，握為 Fuso 加速未來在電動商用車市場以及運輸業的先驅車款。目前已成功進入世界各地的市場，包括日本、美國、歐洲、澳洲和紐西蘭，總共已累計行駛超過約 800 萬公里。

Fuso 品牌商用車從 1958 年就進入台灣巿場，深耕超過 60 年，從家喻戶曉的 Canter 堅達、Fighter 大型貨車、Super Great 重型大貨車，擁有完整的產品線、穩定耐操的品質以及高達 95% 的通路覆蓋率，持續穩坐台灣商用車的龍頭地位，並持續引領國內商用車之先驅，致力提供頭家及車主優質的駕駛體驗及售後服務。相信在導入 eCanter 後，能透過優質的電動商用車產品，為客戶帶來更好的駕駛體驗，更為社會注入新綠能。

台灣戴姆勒亞洲商車於 2017 年正式在台成立，以「一起運轉，深耕台灣」的品牌訴求出發，一路以來舉辦一系列車主活動，除了提供車主優質的產品外，更期望透過不同的品牌活動，包含安全駕駛營、車主交車儀式、Fuso Hero 風雲英雄榜等提供車主更多不同的體驗及服務。同時，為擴大產品線及為顧客帶來嶄新的服務體驗，於 2022 年 4 月正式宣告 Mercedes-Benz Trucks 納入旗下，兩大商用車龍頭品牌整併後，中、重車的產品線更為完整，擴大整個服務版圖。

提供雙車型編成　KG Mobility Torres 財團法人保發中心重置價格資訊曝光

力推新能源車！　DFSK 即將登陸軍墨西哥市場

Honda Civic RS Prototype在東京改裝車展無預警現身，預告六速手排的Civic RS秋季上市

折合新臺幣 95.5 萬元起　英國市場 2024 年式 Mazda2 Hybrid 正式公布車型編成及售價

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選