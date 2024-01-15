▲建議售價 345 萬元起、搭載 19 吋鑄造鋁圈及 RS 跑車排氣系統　全新 Audi RS 3 Sportback O

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外觀方面，Audi RS 3 Sportback Online Exclusive Edition 以一般款 RS 3 Sportback 車型為基礎架構進行延伸，採用黑色外觀套件打造外觀，結合 19 吋鑄造鋁合金輪圈與搭載雙出黑色高光澤尾飾管 RS 跑車排氣系統，強化整體氣勢張力；並提供神秘黑、勁馳綠及蒼鷹灰三種車色選擇。
內裝方面，車室座艙呼應外觀風格，第三代 RS 3 Sportback 採用碳纖維座艙飾板及 RS 專屬跑車座椅，12.3 吋 Audi 全數位虛擬座艙 plus (RS design)，10.1 吋 MMI Navigation plus 多媒體系統內建 RS Monitor 監控頁面，方向盤採用 RS Sport 並綴有紅色或綠色縫線的 Alcantara 多功能真皮包覆式樣以及安全帶的進階 RS 風格套件，附設 RS 模式快速按鈕。座椅採用蜂巢格紋 RS Fina Nappa跑車座椅真皮雙前座跑車座椅，雙前座具備電動調整及電動腰靠，駕駛座支援記憶功能。收納機能方面，行李箱標準置物容積為 282 公升，將後座椅背以 40:20:40 分離傾倒後可提昇至最高 1,104 公升。
動力配置方面，全新 RS 3 採用點火順序為 1‑2‑4‑5‑3 缸的 2.5 升 TFSI 直列 5 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,600~7,000rpm 間可輸出 400hp 最大馬力，於 2,250~5,600rpm 間可輸出較前一代高出 20Nm 的 500Nm 峰值扭力，搭配 7 速 S-tronic 雙離合器自手排變速箱及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.8 秒完成，極速為 280km/h，選配陶瓷煞車系統可提高至 290km/h。
Audi 發展直列 5 缸引擎已有 46 年的歷史，最早於 1976 年搭載於第二代 Audi 100 車型上，奠定了後續的研發基礎，迄今包含 RS 3 Sportback、RS Q3 和 TT RS 都使用最新的2.5 升 TFSI 直列 5 缸渦輪增壓引擎，最大馬力可達到 400hp 之譜。
RS 3 首見於第二代 A3 車系，自 2011 年推出後奠定 Audi 在豪華 C-Segment 高性能掀背車款的基礎，邁入第三世代 A3 後 RS 3 新增房車版本，使消費者擁有更多選擇。原廠於 2021 年 7 月推出基於第四代 A3 打造的第三代 RS 3，並將 RS 扭力分配差速器導入 RS 3 當中，與延續直列 5 缸渦輪引擎的傳統，相信會受到喜愛此一組合的族群繼續支持。國內市場方面，台灣奧迪選於前年 (2022) 4/1 正式發表，引進 Sportback 單一車體形式，而 2024 年式 Audi RS 3 Sportback 正式建議售價為新臺幣 335 萬元起。