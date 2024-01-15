致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 11
▲致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 11
7Car 小七車觀點
2024-01-15 17:55:40
台灣捷豹路虎於 2023 年 10 月 13 日宣佈推出 2024 年式 Defender，除針對動力與科技配備進行重點升級，更同時導入全新 X-Dynamic HSE 頂級車款
[請按此參閱] 與 Defender 110 專屬 County 外觀選配套件。本次《小七車觀點》針對後者進行實拍介紹，讓讀者可進一步了解其特別之處。
針對追求 Defender 獨特個人化風格的車主，Defender 110 提供全新 County 外觀選配套件，靈感源自 Defender County 經典車款，運用現代化設計致敬 4x4 全地形血統。County 外觀套件為 Defender 110 SE 車款專屬選配，包含搶眼的對比色車頂、對比色尾門、車側 County 專屬飾樣與 County 專屬發光前車門金屬門檻，20 吋輪圈則提供兩款選擇，包含與 County 風格搭配的亮白色輪圈選項。 本次實拍車輛為 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE，建議售價為新臺幣 302 萬起；同時選配專屬 County 外觀套件，售價為新臺幣 36,400 元。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 本次實拍車輛採取塔斯曼藍 (Tasman Blue) 車身配色。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 實拍車輛選配有白色對比色車頂，售價為新臺幣 52,400 元。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 足踏 20 吋 County 專屬 9013 式白色輪圈，輪胎規格為 255/60R20。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 車側下方擁有三色條紋貼紙，一眼即可認出其 County 套件身分。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 車尾搭配富士白對比色車尾門，在街上或是荒郊都亮眼。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 打開車門，即可看見 County 專屬發光金屬門檻，尊榮感極佳。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 內裝顏色與材質選項包含粒面皮革、溫莎皮革與 Robustec 耐磨材質，而橫樑則提供淺灰色或白色選項。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 新年式車型於方向盤左側新增安全系統快捷鍵，按下後可快速切換介面及模式。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 12.3 吋全數位儀錶具備多種顯示模式且功能多元，整體介面尚稱華麗，但部份資訊直讀性仍有提升空間。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 實拍車輛選配有全景式電動玻璃天窗，選配價格為新臺幣 100,200 元。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE ClearSight 電子後視鏡回歸標配之列。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 10 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示幕，選單邏輯設計亦不難上手，只是流暢度若能再提升些將更趨完美。360 度 3D 環景顯影系統與 360 度停車輔助系統列為標準配備，對於如此龐大身型的它來說，相當實用。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 入門車型即標配有 Meridian 400W 數位化音響系統。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 恆溫空調採用兩組旋鈕進行調節，並且整合駕駛模式、氣壓懸吊 (NTD$102,000) 的操作機能。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 手機無線充電列為全車系標配；而實拍車輛所選配的便捷舒適套件 (NTD$32,000) 更包含前座附蓋置杯架與前座中央扶手製冷功能。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 實拍車輛選配有拖曳套件 (NTD$117,600)，內含 ATPC 全地形行進控制系統、Terrain Response 2 進階全地形反應系統、可調式地形反應系統、進階拖曳輔助、電動伸縮拖車勾。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 110 車型提供 90 車型所沒有的第二排座椅車門，同時擁有更寬敞的軸距表現。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 後座冷氣出風口下方提供兩組 USB Type-C 插孔。 後座行李廂最大空間為 786 公升。而尾門採用無段式固定設計，在拿取物品時更能對應環境自由開啟。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 尾廂左側設有電子氣壓懸吊以及拖曳套件控制介面。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 動力方面，2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE亦針對 Ingenium 3.0L 直列六缸雙渦輪增壓柴油引擎進行動力升級，性能數據從原先的 249PS/4,000rpm、570Nm/2,250rpm 提升至 300PS/4,000rpm、650Nm/2,500rpm。搭配 CommandShift 8 前速 ZF 手自排變速系統及四輪傳動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.0 秒完成，最高極速為 191km/h，平均油耗為 11.9km/L。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE Ingenium 3.0L 直列六缸雙渦輪增壓柴油引擎經過優化，輸出提升至 300PS/4,000rpm、650Nm/2,500rpm。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE Terrain Response® 全地形反應系統的特色即內建多種模式，駕駛者僅需做出合適選擇，差速器鎖定、輪間電子限滑等工作一切交由電腦代勞即可。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE Land Rover Defender 車系作為品牌代表性產品，臺灣市場提供 90、110、130 等選擇，以不同車體樣式以及座椅配置來滿足不同消費族群需求；而新年式 Defender 110 除了擁有大幅優化的性能動力外，專屬 County 外觀選配套件更注入復古風味，相信能吸引許多追求「野」味的人們入主。 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE
致敬 4x4 全地形血統、專屬 County 外觀套件上身 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE