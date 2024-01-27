啦啦隊少鹽專訪／愛畫畫狂被認出！女神羞曝理想型：年齡不是問題

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24歲的少鹽，2年前在哥哥的推薦下加入啦啦隊，當時還是新人的她，雖然在舞蹈方面遇到不少挫折與低潮，不過，一回憶初次在球場獲得粉絲認可的那一幕，卻讓她感動不已，「第一次看到有人舉我的毛巾的時候！我沒有預料到會有這麼多人突然認識我。」至今讓她念念不忘。
而在休息的這段期間，少鹽笑說，她已經有好多次被粉絲認出來的經歷，讓不太愛打扮、鯊魚夾成標配的她，決定還是稍微整理一下，「我其實平常出門真的比較隨意一點，沒那麼注重打扮。」
期盼加入職棒啦啦隊！視貴貴為崇拜對象
在許下今年順利加入職棒啦啦隊後，在少鹽心中也早有崇拜的對象，就是隸屬中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的大前輩「貴貴」。少鹽興奮地說，同為畫畫愛好者，在看到貴貴把生活周遭發生的趣事，畫成可愛的Q版插畫，就讓她迫不及待想要認識對方，「怎麼有人可以把一個故事畫得那麼可愛又生動！」
少鹽大讚，平常滑到貴貴的應援影片，都會被她的魅力深深著迷，「每次看到貴貴都是汗如雨下，可是臉上一直都掛著笑容，我就覺得她好厲害！」希望有朝一日和前輩多多學習。
理想型要像韋禮安！女神：喜歡逗我開心的人
談到觀察至今的棒籃應援差異，少鹽完全不怕適應問題，反而還很期待新賽季的來臨，「我覺得最大的差別就是球迷的反應，因為籃球的話，我們的應援是自己freestyle，就是放什麼音樂、要怎麼跳都可以，但是棒球就是有他一套，大家都會跳的動作，然後棒球場上你可以看到就是整片的球迷就是跳一樣的舞，你就會覺得很可愛很熱血。」
擁有160公分、45公斤優質好條件的少鹽，也大方分享自己理想型對象，害羞地說要像情歌王子韋禮安一樣又帥又會唱歌，她還特別強調，男生一定要有幽默感，「我喜歡會逗我開心的男生，年齡不是問題！」
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