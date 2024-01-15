原廠直接改裝好 ! Lexus RZ 450e F Sport Performance 日本限量登場

品牌首款 PPE 平台打造的車款 第二代 Porsche Macan EV 將於 1/25 正式登場

▲品牌首款 PPE 平台打造的車款 第二代 Porsche Macan EV 將於 1/25 正式登場
▲品牌首款 PPE 平台打造的車款 第二代 Porsche Macan EV 將於 1/25 正式登場

7Car 小七車觀點

Porsche 正式預告全新第二代 Macan 即將在 1/25 正式亮相，該車將成為品牌首款以全新 PPE 平台打造的車款，配有保時捷主動式空氣力學套件 (PAA)，以及車底還有許多不同的空氣力學組件，底盤和賽車一樣採用平整化且封閉式設計。後軸底部的整流片具有彈性，在回彈時能夠降低風阻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Porsche 正式預告全新第二代 Macan 即將在 1/25 正式亮相。
Porsche 原廠先前已經公開 Macan EV 輕度偽裝原型車的照片和影片。而這次官方最新的預告圖片集中在車尾燈上，全新的 LED 尾燈組換上更加細長的貫穿燈組來與家族其它成員搭配。同時還可以看到後保險桿上的通風口設計，以及更立體的葉子板線條、更加傾斜的後擋玻璃和隱藏式尾翼，相較於現行款將有著更流線運動化的姿態。

動力上配備可用容量達 95kWh、總容量 100kWh 的鋰電池，提供電動馬達所需的電力。其使用的 PPE 平台採用 800V 架構，DC 直流快充的效能可達 270kW，僅需不到 22 分鐘，就能將電池的電量由 10 % 補充至 80 %；使用 400V 充電站時，電池中的高壓繼電器能將 800V 的電池分割成兩個額定電壓為 400V 的電池，藉由組合充電功能，不需要額外的高壓增壓器就能以最高 150kW 的功率進行充電；而交流充電器則有最高 11kW 的充電功率。

內裝格局上已知 Macan EV 中控台配有全新的 12.6 吋全液晶儀表板，整體設計理念向 Taycan 看齊，在弧形的結構下朝向駕駛者，儀表取消了邊框設計。10.9 吋中央觸控螢幕選用內嵌式設計，其螢幕高度有利於駕駛人進行近距離操作。另外，副駕駛前方還加入第三組 10.9 吋娛樂螢幕，同樣有防窺設計。

不怕航運出問題 中國比亞迪擁有一艘自己的船可以運車

中國車廠恐怕擁有政府出資增加戰力 歐盟將派員前往實地勘查

LG於2024 CES發表全球最大57吋車用液晶顯示器與32吋可翻動OLED顯示器

普利司通 S23 運動胎正式發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選