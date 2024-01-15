▲品牌首款 PPE 平台打造的車款 第二代 Porsche Macan EV 將於 1/25 正式登場

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Porsche 正式預告全新第二代 Macan 即將在 1/25 正式亮相。Porsche 原廠先前已經公開 Macan EV 輕度偽裝原型車的照片和影片。而這次官方最新的預告圖片集中在車尾燈上，全新的 LED 尾燈組換上更加細長的貫穿燈組來與家族其它成員搭配。同時還可以看到後保險桿上的通風口設計，以及更立體的葉子板線條、更加傾斜的後擋玻璃和隱藏式尾翼，相較於現行款將有著更流線運動化的姿態。
動力上配備可用容量達 95kWh、總容量 100kWh 的鋰電池，提供電動馬達所需的電力。其使用的 PPE 平台採用 800V 架構，DC 直流快充的效能可達 270kW，僅需不到 22 分鐘，就能將電池的電量由 10 % 補充至 80 %；使用 400V 充電站時，電池中的高壓繼電器能將 800V 的電池分割成兩個額定電壓為 400V 的電池，藉由組合充電功能，不需要額外的高壓增壓器就能以最高 150kW 的功率進行充電；而交流充電器則有最高 11kW 的充電功率。
內裝格局上已知 Macan EV 中控台配有全新的 12.6 吋全液晶儀表板，整體設計理念向 Taycan 看齊，在弧形的結構下朝向駕駛者，儀表取消了邊框設計。10.9 吋中央觸控螢幕選用內嵌式設計，其螢幕高度有利於駕駛人進行近距離操作。另外，副駕駛前方還加入第三組 10.9 吋娛樂螢幕，同樣有防窺設計。