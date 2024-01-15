▲Peugeot e-2008 No.024 ---- 後座乘坐感受及崎嶇路況行駛心得

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e-2008 雖然尺碼小巧，然而 Peugeot 還是成功地分配出合理的空間，即便外表看似擁有低扁的車窗造型，車內還是可提供標準身材成年人士合理的乘坐空間，在同級車款的標準中，e-2008 擁有突出的舒適度。e-2008 的軸距僅有 2,605mm，屬於標準的小型 CUV 跨界休旅車，後座的縱向空間理當不會有太出色的表現，然而 Peugeot 還是成功地分配出合理的空間，即便外表看似擁有低扁的車窗造型，車內還是可提供 2 位標準身材成年人士合理的乘坐空間，在同級車款的標準中，e-2008 擁有突出的舒適度。
後座地板在中央部分擁有一定程度的隆起範圍，但對於外側兩位乘客入座完全不成影響。然而，e-2008 後座中央位置受到車室寬度限制，顯得較為侷促，椅面中大腿延伸的支撐長度也略短一些，不過發泡綿設定與表面的皮質包覆均具備良好的質感。在便利性方面，e-2008 因後座中央座位並未配備肘枕對於兩側乘客的手部休息及置物機能來說稍嫌不便，算是 e-2008 後座較為可惜之處。
e-2008 後座中央位置受到車室寬度限制，顯得較為侷促，椅面中大腿延伸的支撐長度也略短一些，不過發泡綿設定與表面的皮質包覆均具備良好的質感。中央位置未能配備肘枕對於兩側乘客的手部休息及置物機能來說稍嫌不便，算是 e-2008 後座較為可惜之處。在過去 1 年餘的長期測試中，本站曾駕駛 e-2008 行經幾次山路，也有環島時行駛山區崎嶇路段的經驗，發現此車的底盤大致上呈現舒適的風格，駕駛者在獲得足夠路面資訊之餘，乘客卻能獲得經過適當修飾的衝擊感受，車室內的震動程度達到良好的品質，且車身剛性良好，與懸吊系統匹配之下，具有優異的山路穩定性。
本週使用情形方面，目前 e-2008 全車的各項機能運作表現均正常無故障，主要由小七哥與家人在台北市區內作為日常通勤與代步之用，偶爾會進行公務上的行程往返，平時在公司均可進行充電，因此無里程焦慮問題。