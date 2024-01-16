▲編號 001 首輛 Ford Mustang Dark Horse 將以拍賣形式售出

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編號 001 Mustang Dark Horse 將透過 Barrett-Jackson 進行拍賣。Mustang Dark Horse 是第七代 Mustang 車系首次新增的頂級車型，原廠開發團隊耗時 3 年的時間，全車在外觀上採用深藍色塗裝，並配有專屬的空力套件，整體視覺上更為低趴，包含加大的前後下擾流，以及加大的氣壩與進氣口，引擎蓋上也有專屬的彩繪，車頭與車尾也均換上專屬的馬頭徽章，使得整體更具性能跑格。
底盤上採用 19 吋鋁圈，前後輪距較一般車型再加寬，並搭配 Pirelli P Zero 輪胎與 Brembo卡鉗煞車系統，使其在制動和操控方面更上層樓。
另外原廠還提供專屬的性能套件組，具有全新的尾翼、阻尼更硬的避震系統，並改採 Pirelli Trofeo，同時再加寬 1 吋的胎寬，且亦提供車主輕量化碳纖維輪圈選配，這也是首次提供Shelby GT350 和 GT500 以外的 Mustang 車型上使用。此外，在引擎內部及後軸上都配有專屬冷卻器，大幅提升冷卻性能。
動力上僅提供 5.0 升 V8 引擎，並換上與 Mustang Shelby GT500 相同的活塞連桿，不過官方並未公布詳細數字，僅透露其性能水準將達 500 匹左右。變速系統則採用 Tremec 6 速手排，並擁有專屬開發的變速箱冷卻器，另外亦提供 10 速手自排系統含換檔撥片。
第七代 Mustang 已經確認將於今年底前導入國內販售，目前福特六和尚未公布車系編成和價格，但可確定的是 V8 動力將提供手排車型，滿足追求操駕樂趣的消費者。