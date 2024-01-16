▲慶祝車系問世 40 週年 2024 Seat Ibiza 推出周年紀念版

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024 Seat Ibiza 推出週年紀念限量版慶祝車系問世 40 週年。從外觀上來看，Seat Ibiza 週年紀念限量版選用相當獨特的石墨烯灰色塗裝，同時搭配雙灰色烤漆的新型 18 吋鋁圈，同時 B 柱上還有「週年紀念限量版」的字樣。內裝升級的部分在於前座換上一組織物桶形跑車座椅，以及深色鋁合金消光門檻飾條，上方同樣有 Anniversary相關的字樣。
動力部分雖然未公布，但預期的是採用 1.0 TSI 三缸渦輪增壓引擎，分成低功率 95hp與 115hp二種輸出，變速箱則是採用七速 DSG 雙離合器變速箱。
自 1984 年推出以來，Seat Ibiza已經售出超過 600 萬輛，是品牌歷史上最成功的車款。第一代 Ibiza 以伊維薩島命名，由 Giugaro 設計，Karmann 負責內裝，Porsche 負責動力總成開發。
目前第五代 Ibiza 於 2017 年首次亮相，並在 2021 年進行小幅度的改款。其選用的 MQB A0 與 Volkswagen Polo 和 Skoda Fabia 等車款都是兄弟車型，同時也與同品牌的 Seat Arona 共享大多數的零組件。
按照 VAG 母廠的規劃，Seat 未來將成為一個專注於移動服務的租賃品牌，主要原因是其在市場利潤更優異的 Cupra 子品牌已經搶得市場先機（以及所有研發資金）。根據外媒最新報道，Seat 將不會再推出任何新車款，也代表著旗下販售的 Ibiza、Arona、Leon、Ateca 和 Tarraco 等車款都將在產品生命週期結束後停產。
Seat Ibiza 曾於 1987 年導入國內，以較同級對手傑出的性能和較大的車室空間在當時也算是非常暢銷的掀背車款。