▲全年交出 16,666 輛、較前年成長 10%　汎德公佈 2023 年 BMW 銷售成績

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汎德更表示 2024 年將會發表 BMW X2 / iX2 以及 BMW 530i / i5 Touring：
BMW X2 目前已正式開放線上預購，車型編成與預售售價分別為 BMW X2 sDrive20i M Sport (新臺幣 225 萬元起)、BMWX2 M35i xDrive (新臺幣 289 萬元起)、BMW iX2 xDrive30 M Sport (新臺幣 237 萬元起)。
BMW X2 sDrive20i M Sport 車型擁有最高 156 匹馬力與 240 牛頓米的最大動力輸出，0 到 100 km/h加速為 8.3 秒，另配置 48V 高效複合動力，輔助動力輸出並降低渦輪遲滯，而 BMW X2 M35i xDrive 車型則搭載 BMW M TwinPower Turbo 直列四缸汽油引擎，擁有最高 300 匹馬力與 400 牛頓米的最大動力輸出，搭配 BMW xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，0 到 100 km/h加速 5.4 秒即可完成。再來則是 BMW iX2 動力配置部分，其採用全新第五代 eDrive 電能科技，前後軸同步式雙馬達與 BMW xDrive 智慧型可變四輪傳動系統配置的 iX2 xDrive30 M Sport 在搭配 Boost 功能作用之下，可創造出 313 匹的最大馬力輸出與 494 牛頓米的最大扭力，0 到 100km/h 加速僅需 5.6 秒，最高續航里程可達 449 km。
在全新第八代 5-Series (G60) 純電動力車系 i5 在 2023 年 11月23日上市，提供 i5 eDrive40 M Sport 與 i5 M60 xDrive 雙車型，建議售價分別為 329 萬元與 485 萬元。；隨後更於同年 12 月 13 日宣布 520i M Sport 正式在臺灣上市，建議售價為新臺幣 296 萬元起。
BMW i5 採用第五代 eDrive 電能科技，i5 eDrive40M Sport 擁有 340hp、430Nm 最高動力輸出，最高續航里程更可達到582km。i5 M60 xDrive 則具有 601 匹最大馬力與 820 牛頓米的峰值扭力，0-100km/h 加速僅需 3.8 秒即可完成，結合 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統、M 電子防傾桿與 M 整合式後軸轉向系統。BMW 520i M Sport 搭載新世代 2.0L BMW TwinPower Turbo 渦輪增壓引擎，可於 4,400rpm 時創造出 190 匹最大馬力，310Nm 最大扭力可於 1,500rpm 時即可湧現，搭配 48V 高效複合動力科技與 Steptronic 八速手自排變速箱。
汎德表示將持續深耕臺灣市場，相信在今年導入多輛新世代車款的同時，能夠再度刺激市場消費者買氣，並延續締造銷售佳績。