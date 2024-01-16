▲折合新臺幣 108.9 萬元起、限量 100 臺　Peugeot 408 GT Selenium Edition 特仕版

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外觀方面，Peugeot 408 車身採用跨界休旅設計，成功融合 SUV 及 Fastback 兩類元素的車種，車身尺碼長 4,687mm、高 1,480 mm，軸距為2,787mm，線條尖銳的車頭配上了全新的盾牌廠徽，水箱罩與車身同色，在兩側同樣配置了尖牙形 LED 燈條，車尾類 Coupe 的造型充滿跑房個性並具有分離式設計的後保險桿，足踏顛覆傳統的幾何圖形輪圈。而 408 GT Selenium Edition 特仕版與一般款 Peugeot 408 外觀上差異僅有車色的不同，408 GT Selenium Edition 特仕版採用了全新 Selenium Grey 車色，顯得更為動感。
內裝方面，導入最新一代的 PEUGEOT i-Cockpit，儀錶板採用全數位樣式，中控台上的 10 吋多媒體觸控螢幕增列更多的觸控按鍵設計，排檔方式為按鍵式與撥片設計，增添不少科技感。在機能部分，第二排腿部空間達 188mm，行李箱容積為 536 升，後排座椅放倒後可擴增到 1,611 升。此外，亦標準配備 6 具 SRS 安全氣囊以及 ADAS 先進駕駛輔助系統。
動力方面，Peugeot 408 GT Selenium Edition 搭載 1.2 升 PureTech 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，符合最新 Euro6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範，提供 130bhp/5,500rpm 最大馬力及 230Nm/1,750rpm 峰值扭力，平均油耗為每公升 16.3 公里，能源效率等級達 3 級。採用 EAT8 智慧型 8 速手自排變速系統，並配備 e-TOGGLE 電傳線控撥動式檔位控制及 F1 換檔撥桿。懸吊採前麥花臣附下 A 臂及防傾桿、後扭力樑附防傾桿配置。
Peugeot 408 是 Peugeot 與東風汽車公司合作開發的一款中小型四門房車，第一代於 2010 年的聖保羅汽車展亮相。第二代則於 2014 年在北京車展發表，屬於中國大陸市場專屬開發之車款，目前依然在當地販售。而隨近年來 SUV / Crossover 市場反應持續熱絡，使得傳統中大型房車不再熱絡，但為了維持品牌形象與產品豐富度，眾家車廠開始轉而推出衍生車種，進以細分該級距來囊括不同取向的客群，其中「Coupe-like SUV」便是代表之一，亦或是將房車轉型高底盤形式的五門掀背車種，冀望添增實用性吸引不同族群的消費者。Peugeot 在前年 (2022) 五月推出全新車型 408，與中國大陸市場僅有車名相同，兩者並無任何相關性。而該車也將成為品牌旗下新型全球戰略車款，融合 SUV 及 Fastback 兩類元素的車種。寶嘉聯合則於去年 (2023) 6/1 宣布 Peugeot 408 正式在台上市，共分為 Allure (136.9 萬起)、GT (149.9 萬起) 及 GT Premium (156.9 萬起) 三個車型等級，而本站先前亦也針對全新 Peugeot 408 GT Preimum 車型進行試駕，有興趣之讀者可[按此參閱詳情]。
作為法國品牌的 Peugeot，近年來針對旗下車款進行全面性的設計革新，在各國市場廣受好評，而全新 408 將現在市場上最熱門的休旅以及跨界車融合為一，創造出了一輛截然不同的車型，除了將豐富感性的法式美學帶入消費者生活中，更成為市場上相當獨特的存在。