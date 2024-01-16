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折合新臺幣 108.9 萬元起、限量 100 臺　Peugeot 408 GT Selenium Edition 特仕版

▲折合新臺幣 108.9 萬元起、限量 100 臺　Peugeot 408 GT Selenium Edition 特仕版
▲折合新臺幣 108.9 萬元起、限量 100 臺　Peugeot 408 GT Selenium Edition 特仕版

7Car 小七車觀點

日本 Peugeot 總代理 Stellantis Japan 近日於官方網站宣布正式推出 Peugeot 跨界休旅 408 GT Selenium Edition 特仕版，同時也公布車款正式售價。全新 Peugeot 408 GT Selenium Edition 特仕版採用了全新 Selenium Grey 車身配色，其正式建議售價為（含稅） 5,050,500日元起 (折合新臺幣約 108.9 萬元起)，限量發售 100 輛。

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外觀方面，Peugeot 408 車身採用跨界休旅設計，成功融合 SUV 及 Fastback 兩類元素的車種，車身尺碼長 4,687mm、高 1,480 mm，軸距為2,787mm，線條尖銳的車頭配上了全新的盾牌廠徽，水箱罩與車身同色，在兩側同樣配置了尖牙形 LED 燈條，車尾類 Coupe 的造型充滿跑房個性並具有分離式設計的後保險桿，足踏顛覆傳統的幾何圖形輪圈。而 408 GT Selenium Edition 特仕版與一般款 Peugeot 408 外觀上差異僅有車色的不同，408 GT Selenium Edition 特仕版採用了全新 Selenium Grey 車色，顯得更為動感。

內裝方面，導入最新一代的 PEUGEOT i-Cockpit，儀錶板採用全數位樣式，中控台上的 10 吋多媒體觸控螢幕增列更多的觸控按鍵設計，排檔方式為按鍵式與撥片設計，增添不少科技感。在機能部分，第二排腿部空間達 188mm，行李箱容積為 536 升，後排座椅放倒後可擴增到 1,611 升。此外，亦標準配備 6 具 SRS 安全氣囊以及 ADAS 先進駕駛輔助系統。

動力方面，Peugeot 408 GT Selenium Edition 搭載 1.2 升 PureTech 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，符合最新 Euro6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範，提供 130bhp/5,500rpm 最大馬力及 230Nm/1,750rpm 峰值扭力，平均油耗為每公升 16.3 公里，能源效率等級達 3 級。採用 EAT8 智慧型 8 速手自排變速系統，並配備 e-TOGGLE 電傳線控撥動式檔位控制及 F1 換檔撥桿。懸吊採前麥花臣附下 A 臂及防傾桿、後扭力樑附防傾桿配置。

Peugeot 408 是 Peugeot 與東風汽車公司合作開發的一款中小型四門房車，第一代於 2010 年的聖保羅汽車展亮相。第二代則於 2014 年在北京車展發表，屬於中國大陸市場專屬開發之車款，目前依然在當地販售。而隨近年來 SUV / Crossover 市場反應持續熱絡，使得傳統中大型房車不再熱絡，但為了維持品牌形象與產品豐富度，眾家車廠開始轉而推出衍生車種，進以細分該級距來囊括不同取向的客群，其中「Coupe-like SUV」便是代表之一，亦或是將房車轉型高底盤形式的五門掀背車種，冀望添增實用性吸引不同族群的消費者。Peugeot 在前年 (2022) 五月推出全新車型 408，與中國大陸市場僅有車名相同，兩者並無任何相關性。而該車也將成為品牌旗下新型全球戰略車款，融合 SUV 及 Fastback 兩類元素的車種。寶嘉聯合則於去年 (2023) 6/1 宣布 Peugeot 408 正式在台上市，共分為 Allure (136.9 萬起)、GT (149.9 萬起) 及 GT Premium (156.9 萬起) 三個車型等級，而本站先前亦也針對全新 Peugeot 408 GT Preimum 車型進行試駕，有興趣之讀者可[按此參閱詳情]

作為法國品牌的 Peugeot，近年來針對旗下車款進行全面性的設計革新，在各國市場廣受好評，而全新 408 將現在市場上最熱門的休旅以及跨界車融合為一，創造出了一輛截然不同的車型，除了將豐富感性的法式美學帶入消費者生活中，更成為市場上相當獨特的存在。

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