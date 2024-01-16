▲折合新臺幣 84.5 萬元起/外觀和內裝採用相似顏色搭配　Citroën C3 Aircross Culr 特仕版日本正

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外觀方面，Citroën C3 Aircross Culr 特仕版與 C3 Aircross 一般車型並無改變之處，車頭方面，同樣擁有一道貫穿飾的倒 V 氣壩，同時將 LED 頭燈提高融入於中，並將水箱護罩位置拉低，投過全新的垂直式幾何格柵以及銀色防撞護板，塑造休旅車應有的粗曠感受。C3 Aircross Culr 特仕版原廠則提供專屬之卡其灰車身顏色，使該特仕車型更具獨特性。
Culr 是一法語單字，意思為“皮革”，顧名思義，這是一款限量版車型並配有真皮座椅和特殊的內外觀顏色搭配。而 C3 Aircross Culr 特仕版在內裝方面，維持與一般 C3 Aircross 的基本架構，座椅採用淺灰色和米色皮革與 TEP 皮革組合而成，中控儀表板則採用米色 Tep 皮革包覆，營造出精緻且優雅的內部車室空間。
動力配置方面，C3 Aircross 提供 2 種動力選項，分別為 1.2 PureTech 汽油引擎搭配 6 速自排，可產生最大馬力 130ps@5,500rpm與 230Nm@1,750rpm 的峰值扭力；而另一動力則為 1.5 BlueHDI 柴油引擎搭配 6 速自排，可產生最大馬力 120ps@3,750rpm以及 300Nm@1,750rpm 的峰值扭力。
現行第二世代 Citroën C3 Aircross 自 2017 年首次亮相以來，在全球擁有超過 430,000 輛的銷量，在歐洲地區受到年輕族群的喜愛，相信推出的特仕車型同樣可以吸引到更多追求個人風格的消費者。國內市場方面，Citroen 總代理寶嘉聯合現行販售之乘用車款僅有 C5 Aircross 與 C4 車系，而寶嘉聯合於 2023 年 10 月 4 日宣布 Citroën C4 & Ë-C4 正式在臺上市，汽油車型分為 Feel (106.9 萬起)、Feel+ (112.9 萬起)、Shine (119.9 萬起) 三種編成，而純電車型則為 Shine 單一編成，建議售價為 153.9 萬起。本站已針對 C4 Shine 汽油版 [請按此參閱] 以及 Ë-C4 [請按此參閱] 進行試駕報導，有興趣的讀者可點選參閱。