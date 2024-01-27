啦啦隊少鹽專訪／籃球人氣女神甜喊：我要跳棒球！消失半年全說了

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現年才24歲的少鹽坦言，目前正在處理合約問題，沒辦法用啦啦隊身份與大家見面，不過面對粉絲們的溫暖問候，仍讓她十分感動，「粉絲都會說很想我、很想我...到底什麼時候有公開活動！我都會說，你再等等。」雖然失去一份收入，卻不影響少鹽心情，持續努力為職棒目標前進，在休息這段期間，勤勞地在各大展場中現身做好Show Girl工作。
雖然少鹽的啦啦隊生涯才2年，不過每次上場的華麗表演得來不易。原來少鹽在學生時期專攻藝術，雖然熱愛韓流舞蹈，但她加入啦啦隊之前，完全沒有接受過專業訓練，也因為沒有基礎，她總是害怕自己跟不上大家，「大家都有各自的工作，所以能抽出來排練的時間都滿緊湊的，我必須要靠自己。」
私下超愛黏哥哥！踏進啦啦隊全因為哥哥
談到為何想跳啦啦隊？少鹽害羞地說，一切都要歸功於熱衷籃球、棒球的親哥哥，有天就突然開口向少鹽推薦，「還是妳去選看看！」也是因為這一句話，讓身為「哥控」的少鹽對啦啦隊、籃球充滿好奇，看著看著也被球賽的魅力所吸引，並深深著迷。
「妳去球場應援的話，我一定到現場看妳！」回想家人當時的支持，少鹽決定挑戰自己，正式踏上啦啦隊這條路，殊不知跳到現在，家人們卻都還沒來過球場，都是在線上轉播看球，讓她苦笑直呼：「他們欺騙我的感情！」不過有了全家人的力挺，少鹽才能在球場上盡情揮灑，成為啦啦隊最亮眼的明日之星。
最後少鹽許下2024年新願望，「我的目標就是可以如願的加入棒球啦啦隊！這就是我最大的願望了！」對著鏡頭前的粉絲們暖心喊話：「哈囉！鹽粉們大家好，謝謝大家一路的支持， 那我也很不好意思讓大家在這段時間容忍，讓我消失這麼久，希望大家再等我一下下，相信很快就能跟大家見面了，好嗎？」
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