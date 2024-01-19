▲伊甸挺身障自立　推新春禮盒啖美食展心意

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中度智能障礙認真學習 熟練執行工作中度智能障礙的小文，103年時在職業輔導評量下，為了提升交通自理能力，轉介至嗎哪庇護工場就業。小文在工場主要負責清潔、包裝的工作，雖然在文字閱讀和理解上需要協助，但就服員用標準作業流程的照片，來拆解動作，讓他在面對新的工作任務時，可以看著操作。而小文非常認真學習，多次練習後，已經能把工作步驟記下來，並且熟練地執行。
現在，在就服員的鼓勵下，小文開始挑戰手工餅乾的製作。然而，因為手部指節部分彎曲，比較無力，因此工場特別設計塑型壓模，只要把麵團放進壓模，再壓扁，就能不費力地做出形狀漂亮的餅乾。
庇護工場提供學習場域 鼓勵身心障礙者自立伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，針對有就業需求，但仍無法進到一般職場的身心障礙者，庇護工場提供可以安心學習、努力成長的工作場域。然而產品的品質要求，同等重要。每季所推出的各項產品，都是以庇護員工工作訓練為目的，健康美味為設計核心，讓消費者一次購買，不僅能吃得安心，更能給身心障礙者最直接的支持與鼓勵。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60630
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