▲研究：每天喝這種茶有助預防糖尿病！專家揭「神效」超越藥物　1習慣動作更能提升效果

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研究發現每天飲用黑茶，有助於控制血糖。（示意圖／Shutterstock）
什麼是黑茶？黑茶，不同於市面上常見的紅茶，是一種經特殊微生物發酵過程的中國茶。這種發酵過程使黑茶產生獨特的化合物，具有抗氧化和抗炎作用。
黑茶有助控制血糖研究發現，每天喝黑茶的人，對於罹患糖尿病前期及2型糖尿病的風險，分別降低53％和47％。研究人員解釋，黑茶的發酵過程可能產生獨特的化合物，具有強效的抗氧化和抗發炎作用，改善胰島素敏感度、促進胰臟功能，並以有益的方式改變腸道細菌。此外，黑茶飲用也與尿液中葡萄糖排泄增加及胰島素抵抗降低相關，而這兩個因素有助於維持較佳的血糖管理。
研究共有1923名20至80歲的成年人參與，其中71％為女性，受試者中，59％的人血糖正常，23％罹患2型糖尿病，18％罹患糖尿病前期。研究人員調查受試者飲茶的頻率（從不、偶爾、經常、每天）及飲茶的種類（綠茶、紅茶、黑茶或其他茶），並檢視飲茶頻率和種類與尿液中葡萄糖排泄的關聯性。研究發現，每天喝黑茶的人，尿液中的葡萄糖排泄量較高，這表示他們的身體可能更有效地排出葡萄糖。
研究共同作者吳彤芝博士表示，黑茶的發酵過程可能產生獨特的化合物，具有強效的抗氧化和抗發炎作用，改善胰島素敏感度、促進胰臟功能，並以有益的方式改變腸道細菌。她指出，黑茶的這些效果，甚至可能與一種新型抗糖尿病藥物「SGLT2抑制劑」相似。簡單來說，SGLT2抑制劑就像是幫助腎臟擠出多餘葡萄糖的「海綿擰乾器」，並透過尿液排出。研究發現，黑茶中的化合物可能像SGLT2抑制劑一樣，影響腎臟處理葡萄糖的方式。而這些效果在每天喝黑茶的人身上最為明顯。
研究發現每天飲用黑茶，有助於控制血糖。（示意圖／Shutterstock）
研究仍在進行中不過，研究人員也提醒，僅憑觀察性研究無法確定每天喝茶就能透過這些機制直接改善血糖控制，也無法排除其他生活方式或生理因素可能影響結果的可能性。吳彤芝表示，儘管如此，黑茶很可能對改善血糖控制有所幫助，他們目前正在進行一項雙盲、隨機試驗，以進一步驗證黑茶對2型糖尿病患者血糖控制的好處。
吳彤芝表示，當你觀察所有與習慣飲用黑茶相關的生物標誌時，這可能是人們可以輕鬆採取的一個簡單步驟，以改善飲食和健康。她建議，可以考慮在每天早上或下午泡一杯黑茶，作為維持血糖穩定的一部分。搭配均衡飲食和積極的生活方式，有助降低罹患糖尿病的風險。
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