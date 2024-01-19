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7旬婦腰椎受傷「靠嗎啡止痛」　精準固定「二次翻修」秒止痛

▲7旬婦腰椎受傷「靠嗎啡止痛」　精準固定「二次翻修」秒止痛
▲7旬婦腰椎受傷「靠嗎啡止痛」　精準固定「二次翻修」秒止痛

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】74歲呂姓婦人去年初在家裡撞到鞋櫃跌倒，意外傷及脊椎，家人將她送至急診，當時考量呂婦有慢性病史，加上骨質疏鬆等症狀，醫師最後選擇骨髓灌漿治療幫忙穩定患部。沒想到治療好一陣子，呂婦疼痛依舊，去年9月接受脊椎固定手術，卻反讓患部疼痛加劇，一早醒來不僅痛到無法起身，連日常生活都有困擾，每天只能往返急診，靠嗎啡注射「止痛」。

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固定手術精準治療　術後隔天疼痛感消失

羅東博愛醫院脊椎微創中心陳劍龍主任利用3D電腦導航系統，以精準3D立體影像與定位技術為患部精準定位，並在第三、第五腰椎處重新打入鋼釘固定，將原先他院施作的手術「二次翻新」，穩定脊椎患部、減輕脊椎的壓力，術後隔天疼痛感就消失，讓呂婦人重拾笑顏。

疼痛指數高達10分　影響生活甚鉅

陳劍龍主任表示，疼痛與呼吸、心跳、血壓、體溫並列為五大生命徵象，婦人就醫時，如按照疼痛指數分級，疼痛指數到達了10分，不僅疼痛劇烈無法忍受，也影響睡眠品質，對生活造成不便，團隊首要目標就是改善她的疼痛感，不痛才最重要。

脊椎二次翻修　跨團隊精準治療成功

「骨質疏鬆造成的壓迫性骨折，可以透過灌漿緩衝病徵，但如果合併神經性壓迫，單純灌漿沒辦法解決問題。」陳劍龍主任說明，呂婦因壓迫劇烈，引起脊椎疼痛，必須以手術固定患部，達到減壓效果，才能避免神經再遭壓迫。由於呂婦先前已做過灌漿，加上有心律不整等問題，手術風險高，羅東博愛醫院投入內、外科團隊會診，精準醫療成功將脊椎二次翻修。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60631

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