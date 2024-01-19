▲7旬婦腰椎受傷「靠嗎啡止痛」　精準固定「二次翻修」秒止痛

我是廣告 請繼續往下閱讀
固定手術精準治療 術後隔天疼痛感消失羅東博愛醫院脊椎微創中心陳劍龍主任利用3D電腦導航系統，以精準3D立體影像與定位技術為患部精準定位，並在第三、第五腰椎處重新打入鋼釘固定，將原先他院施作的手術「二次翻新」，穩定脊椎患部、減輕脊椎的壓力，術後隔天疼痛感就消失，讓呂婦人重拾笑顏。
疼痛指數高達10分 影響生活甚鉅陳劍龍主任表示，疼痛與呼吸、心跳、血壓、體溫並列為五大生命徵象，婦人就醫時，如按照疼痛指數分級，疼痛指數到達了10分，不僅疼痛劇烈無法忍受，也影響睡眠品質，對生活造成不便，團隊首要目標就是改善她的疼痛感，不痛才最重要。
脊椎二次翻修 跨團隊精準治療成功「骨質疏鬆造成的壓迫性骨折，可以透過灌漿緩衝病徵，但如果合併神經性壓迫，單純灌漿沒辦法解決問題。」陳劍龍主任說明，呂婦因壓迫劇烈，引起脊椎疼痛，必須以手術固定患部，達到減壓效果，才能避免神經再遭壓迫。由於呂婦先前已做過灌漿，加上有心律不整等問題，手術風險高，羅東博愛醫院投入內、外科團隊會診，精準醫療成功將脊椎二次翻修。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60631
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw