▲「大寒」寒流來襲天氣冷颼颼！　國健署籲落實8招護心顧健康

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注意飲食、運動、睡眠 避免影響心血管健康農曆春節將至，民眾準備大掃除、採買年貨，開心迎接春節假期的同時，也別忘了寒冷的季節尚未結束，過了「大寒」後才會迎來「春分」。在這段期間，天氣變化大很有可能會對心血管產生健康影響，因此國健署提供8項招式，幫助民眾遠離心血管疾病威脅。
第1式「飲食均衡」。國健署表示，民眾應均衡攝取6大類食物，包含全穀及未精製雜糧、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等，並以低油、低糖、低鹽、高纖（三低一高）為原則，避免天冷大吃大喝或攝取高熱量的炸物。
第2式「規律運動」。天氣冷許多人只想躲在被窩裡懶得動，但這對健康也會產生影響。國健署提醒，民眾應減少久坐，每週累積150分鐘的中度身體活動，而且運動前應「充分熱身」，避免在低溫的大清早外出運動，天冷時可改採室內的運動。
第3式「充足睡眠」。國健署建議，成人每日需睡足7－9小時，如果家中有嬰幼兒，則應注意保持正確的睡姿及室內通風，可使用睡袋型睡衣或以包巾包裹，幫助孩子保暖，不過要記得須將手臂露出，避免蓋住臉部。
第4式「拒菸節酒」。吸菸會讓血壓、血脂升高，對心血管造成不良影響，國健署推薦以茶或水代替酒，這樣身體也能更輕鬆無負擔。
預防肥胖、三高 慢性病＆心臟病應規律服藥、回診肥胖、慢性病等都是心血管疾病的危險因子。因此護心第5式，國健署表示，民眾應維持「適當腰圍」，男性腰圍應小於90公分、女性腰圍應小於80公分。
而第6式則是「預防高血壓」。國健署提醒，民眾應牢記「722」口訣，連續7天量測、早晚各量一回（共2回）、每回量「2」次取平均值，建議的血壓值＜140／90 mmHg。
至於第7式就是「預防高血糖」，定期監測血糖值，空腹血糖標準值為＜126 mg／dl。第8式是「預防高血脂」，定期監測血脂值，低密度脂蛋白膽固醇＜160 mg／dl。
國健署表示，三高患者、心血管疾病患者及長者一定要記得規律服藥、定期回診，而有心臟病史的民眾，任何時間都應隨身攜帶病歷卡與緊急用藥以備不時之需，一旦出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能是心臟病急性發作，應立即就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60624
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