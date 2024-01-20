▲ 荒原務實派 ─ 2024年式Disvovery Sport P250 Dynamic SE試駕

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由Land Rover與Jaguar所結合而成的Jaguar Land Rover集團，近期在集團品牌策略上做出革新，首先是將集團名稱整併稱為JLR集團，旗下品牌也做了轉型整編，其中除了Jaguar不變外，Land Rover則是依循之前為凸顯產品特色而劃分出來的三個子品牌Range Rover、Defender、Disvovery全改為獨立品牌，未來在在溝通新車時，都以Range Rover、Defender、Disvovery作為主品牌名，而Land Rover則轉為精神圖騰， 所以未來在官方文宣上，會淡化Land Rover的出現率，Land Rover變成了類似家族血脈源頭的角色，Range Rover、Defender、Disvovery則會以最初誕生時的車型特色為基礎衍生屬於自己品牌下的車款，例如本次試駕的Disvovery Sport，車名雖然沿用，但定義上，則變成了Disvovery品牌的Sport車型， 所以試駕的2024年式Disvovery Sport可以說是這個世代Disvovery Sport的最後一次小改款，未來在車格上應該就會依照Sport車名作出相對應的改變。
Disvovery在品牌獨立後，將延續原本較偏用務實玩樂的風格，無論是車格與使用面都更為親民，而作為入門的Disvovery Sport就可說是整個Land Rover大家族中最為接地氣的一款車。
Disvovery Sport這次的小改款，著重在細節質感提升上；外觀部分，在非黑色塗裝車型上具有黑色對比色車頂，同時，包括：Discovery徽飾、水箱護罩、前下側擾流翼、輪拱、側裙、後保桿飾板、窗框，以及前保桿三爪式飾件都採亮黑色處理點綴，簡單搭配出獨有個性。
相較於外觀，座艙中改變就比較顯而易見，除全面標配12吋數位儀錶板，用全新設計的中控台則配置懸浮式11.4吋曲面式玻璃觸控螢幕，創造出更充裕的置物空間，中央鞍座採用結合鋁質飾件的新式排檔座，讓中控台顯得更為簡潔俐落，三輻式多功能方向盤則採用著重永續性的非皮革材質包覆，而車內的另一個亮點是Landa Rover家族逐漸普及配置的ClearSight電子後視鏡，可完全避免掉傳統後視鏡被後座頭枕或行李箱遮蔽視線的問題，同時也不會受到天候的干擾，可給予駕駛更清晰的車後視野，再搭配全面標配的360度3D環景攝影系統，可消弭掉車身周邊視線死角，提升視野安全。
做為家族中的務實派，Disvovery Sport以中型SUV的身形，提供充裕地車內空間，座椅採劇院式配置，讓每位乘客都有良好的視野，試駕的P250 Dynamic SE高階車型標配全景式固定玻璃天窗，讓車內更加明亮，Disvovery Sport除了標準五人座設定外，另可選配5+2三排式座椅，提供家庭使用的多人乘坐機能，當選配第三排座椅套件時，第二排座椅可提供40:20:40傾倒、椅背傾斜與前後滑移功能，完全傾倒後的行李廂空間更可擴充至1,574L（*原廠固態測試數據，液態測試數據為 1,794L），此外，一直以來，Land Rover家族都很捨得為每一排座位都設置USB連接埠，在這人們重度使用3C產品的時代中，是一個很貼心的設計，由此也可看出整個Land Rover家族自品牌成立以來提供消費者實用車款的理念，當然也落實在Disvovery Sport上。
新改款Discovery Sport雙車型皆採用Ingenium 2.0L四缸渦輪增壓汽油引擎搭配MHEV輕油電混合動力系統，試駕的P250 Dynamic SE車款擁有249PS最大馬力與365Nm最大扭力，搭配ZF製9速自排變速系統；整體動能表現中規中取，起步加速時，初段力道不算猛，隨著轉速提升，就會有充足動力，基本上不會有什麼沒力感，應付絕大多數日常需求絕對夠用，操控性上，Land Rover家族多數車款一直以來都不會給人那種很威猛的衝勁，或很硬派犀利的動態反應，但也不會出現讓人膽戰心驚的軟腳與不好掌控感，開起來輕鬆自在，以家庭用車的標準來看，Discovery Sport在操控與舒適性取得不錯的平衡。
而Discovery Sport相較於同級車，另一大優勢就是相對優異的越野能力，標配Terrain Response 2第二代全地形反應系統與ATPC全地形行進控制系統，在這兩項電子系統的助力下，讓越野變得更容易，其中ATPC全地形行進控制系統更可以說是攻克顛簸、崎嶇路面的神兵利器，簡單來說該系統就像越野定速行駛功能，開啟後，駕駛者只需要設定行駛車速，剩下的速度控制可以完全交由系統處理，不用再擔心油門控制不好，無法順利通過障礙，駕駛者只需要注意車況與方向；試駕當天，原廠也安排了一段非鋪裝道路，對Discovery Sport來說幾乎可以說是輕度等級越野路面，即使遇到路幅較窄處或路面有落差時，也可以透過360度3D環景攝影系統與ClearSight對地視野功能，來了解車輛與周遭環境的相對位置與路面狀況，讓駕駛更容易駕車通過。
相較於同級車，Discovery Sport沒有那麼多的虛華鋪陳，但該有的配備一點也沒少，車內看似樸素，用料質感也算上乘，並不會有任何的廉價感，而其更強的越野能力與空間機能，更適合喜歡戶外活動的務實買家，同時也多了分與眾不同的品味。