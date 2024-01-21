▲VWCV T6.1 California Ocean 全新到港，購車享優購案

我是廣告 請繼續往下閱讀
作為露營車領導品牌的福斯商旅，全面提供VanLife買家不同等級的移動選擇，包含輕鬆穿越大街小巷的加州輕行旅Caddy California、符合入門級距的限量T6.1 California Beach Style，以及媲美五星級Villa的T6.1 California Ocean 4MOTION，以實用機能且多元化的產品配備，持續獲得戶外玩家喜愛；其中，戶外玩家首選的T6.1 California Ocean，符合現代生活的駕馭機能與收納空間，全面滿足隨心所欲的車宿生活，其專屬配備包含：「伸縮式車側遮陽棚」及輕巧便利不佔空間的「隱藏式摺疊桌椅」，讓戶外生活不論天氣都能隨心展開；車室內裝則以豐富機能性為設計導向，不僅搭載「電動液壓可收納外掀式升降車頂帳篷」外，內建54組碟型彈簧符合人體工學結構，並提供下鋪加厚型舒適雙人床墊，給予全家人放鬆自在的舒眠環境。
T6.1 California Ocean同步搭載「全功能流理台含42升的冰箱」、「不鏽鋼清洗水槽及雙爐烹飪瓦斯爐」、「三區獨立恆溫空調含駐車暖氣」，以及多功能「置衣櫃」、隱密性極高的「環艙遮光簾」等可對應多樣化的戶外生活所需；同時備有「外接式沖洗裝置」，讓戶外生活更加輕鬆便利；此外，駕駛艙座椅亦可180度轉向與乘客艙的二人座椅對坐，滿足和家人朋友共享的歡樂時光。福斯商旅期望讓所有喜愛說走就走的戶外玩家皆能親身感受經典露營車的無窮魅力。
台灣福斯商旅為感謝所有戶外玩家的高度關注，並紓解準車主們的遲遲久候，一生絕對要有的夢幻露營旗艦車款－T6.1 California Ocean全新年式大量到港；與此同時，為回饋國人的熱情支持與肯定，元月入主再享歲末樂旅購車專案！凡於一、二月份領牌T6.1 California Ocean 即可擁有高額零利率，並再享第五年保固的超值專案，讓您在迎向嶄新一年的同時，能夠輕鬆買車過好年！
T6.1 California 車系正式售價
- California Beach Style：新台幣$ 2,558,000
- California Ocean 4MOTION：新台幣$ 3,498,000