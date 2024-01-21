▲保時捷發表 718 Spyder RS，建議售價 778 萬起！

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全新 718 Spyder RS 的動力系統與 718 Cayman GT4 RS 系出同源。此款六缸水平對臥引擎的排氣量為 4.0 升，最高轉速可達 9,000 rpm，輸出功率為 500 PS（368 kW），最大扭力為 450 Nm，結合密齒比7速 PDK 雙離合器自手排變速系統，718 Spyder RS 由靜止加速至 100km/h 僅需 3.4 秒，而達 200km/h 僅需 10.9 秒。相較於非 RS 車型的 718 Spyder，718 Spyder RS 的輸出功率提高 80 PS（59 kW），零百加速更快上半秒，最高時速也從 300km/h 增加至308km/h。如同所有最新的 RS 性能車型，全新的 718 Spyder RS 提供專屬 7 速PDK 雙離合器自手排變速系統，彈指間快速切換檔位，確保最佳性能表現；駕駛者可輕鬆使用換檔撥片手動換檔，或是選擇以中央鞍座上設計就手的排擋桿換檔。除了具備更高性能的引擎，此款全新718 Spyder RS車型較其前身更輕量靈巧：車身總重1,410公斤，與搭載PDK的718 Spyder相比減少 40 公斤，而與非敞篷的718 Cayman GT4 RS相比則輕了5公斤，亦讓車輛的性能表現更上層樓。全新 718 Spyder RS 實為 718 車系巔峰之作的代名詞！
全新的718 Spyder RS車頭與718 Cayman GT4 RS幾乎完全相符。標配輕量化碳纖複合材質（CFRP）前蓋，於前保險桿上方有著寬闊的導流孔，藉由兩條NACA導流管可在不影響風阻值的情況下強化煞車的冷卻效能，前方外側的側鰭片可增加車身下壓力。然而前擾流板長度較718 Cayman GT4 RS短，乃是顧及 718 Cayman GT4 RS的大型尾翼使整體下壓力更加提升，因此該車型需具備尺寸較大的前擾流板以達空氣動力學的平衡，而718 Spyder RS 的車尾則搭載吸睛的鴨尾造型設計。所有空氣動力設計元素均透過精心設計、相互平衡協調，確保車輛於高速行駛時的穩定性。
全新 718 Spyder RS 具備輕量化Spyder專屬軟篷車頂，保時捷僅僅使用兩種可單獨拆卸的零件：頂篷與迴風防護網，便完成了此項極致緊湊的設計，兩者可完全拆除，同時或單獨存放於車室內。頂篷功能與遊艇上的遮陽篷「Bimini top」類似，為駕駛者與副駕乘客遮擋頭頂炙熱陽光的同時，車室兩側及後方仍保持開放狀態，搭配後方的迴風防護網，在車窗關閉情況下可全面防止雨水滲入。包含機械零件在內，頂篷總重僅 18.3 公斤，相較718 Spyder 減少 7.6 公斤，較 718 Boxster 減少 16.7 公斤。車主可選擇將頂篷拆下留在家中，除了車身重量能再減輕 8 公斤之外，也可享受在好天氣中恣意駕駛的樂趣。
718 Spyder RS 底盤專為在蜿蜒道路上提供極致駕駛樂趣而設計，使用來自於 718 Cayman GT4 RS 與 718 Spyder 的零組件，標配保時捷主動式懸載調整系統（PASM），含跑車化調校、比標準車高降低 30mm，保時捷扭力分導系統（PTV）附機械式限滑差速器，以球型接頭連接的懸吊軸承，以及 20 吋鍛造鋁合金輪圈。底盤動態方面，如剃刀般精準的指向性以及轉向中性又靈敏的過彎性能，令人印象深刻。718 Spyder RS 的離地高度、外傾角、輪胎定位以及防傾桿都能獨立調整。為了達成敞篷車怡然自得的輕鬆氛圍，圈簧的回彈速率的設定都較 718 Cayman GT4 RS低。
車室內同樣強調運動化特質，大幅簡化內裝設計，提供符合人體工學的核心功能。 RS 跑車式方向盤採用防滑Race-Tex 材質包覆，並在 12 點鐘方向施以黃色標記；標配的賽車桶型座椅由輕量化碳纖複合材質（CFRP）製成，表面施以碳纖維裝飾細節，提供優異的側向支撐。座椅表面由黑色真皮包覆，椅面中央施以冰極灰或胭脂紅的Race-Tex 材質包覆，襯以黑色線條，對比色設計更顯出眾，頭枕亦有同款顏色繡上的「Spyder RS」徽飾，儀錶板及飾板均以真皮包覆。車身提供四種平光色及三種金屬色選項，包含全新的金屬釩灰以及冰極灰、青鯊藍、霓光星璃桃三種特殊色。
Weissach套件為 Spyder RS 選配項目，極致輕量化的鍛造鎂合金輪圈可與其搭配選購。Weissach套件的跑車排氣系統搭載鈦合金尾管，設計靈感源自 2018 年推出的限量版車型 935，儀錶板上緣以防眩 Race-Tex 材質包覆，為車內的一大亮點。此外，Porsche Design 位於瑞士索洛圖恩（Solothurn）的腕錶工廠，特別為 718 Spyder RS 車主手工打造一款專屬腕錶，呼應 718 Spyder RS 設計，鈦合金錶殼彰顯其輕量化特色，指針由碳製成，錶帶則採用與車輛相同的皮革材質，機芯背面的擺陀造型則與車主所選的輪圈造型相呼應。
GT 產品線總監 Andreas Preuninger 表示：「718 Spyder RS 將敞篷車的駕駛樂趣提升至新高度，無可匹敵的GT3 引擎、密齒比變速箱、緊湊的車身尺碼、輕量化車身、為道路特調的競技化懸吊以及無盡的開闊感等優勢集於一身，不僅是路上吸睛的焦點，也提供最純粹的駕馭體驗。」
全新保時捷 718 Spyder RS 建議售價 NTD 7,780,000 元起