百老匯音樂劇《西貢小姐》首度來台！5月搶先高雄衛武營登場
被譽為此生必看，全球矚目的百老匯音樂劇四大名劇之一《西貢小姐》，今（26）日主辦單位寬宏藝術拋出震撼消息，正式宣布將於今年5月首次登台。5月31日至6月2日將在高雄衛武營，接著6月8日至9日於台中歌劇院，6月14日至16日於台南文化中心，6月22日至30日在台北國家戲劇院展開盛大巡演。1月30日上午10點正式啟售。
記者吳雨婕／綜合報導
《西貢小姐》講述越南女子金（Kim）與美國軍官克里斯（Chris）之間的淒美愛情故事，在西貢淪陷的悲劇時刻被迫分離，揪心的音樂勾勒出兩人的愛恨交纏。讓《西貢小姐》成為百老匯歷久不衰的表演，與其他音樂劇不同之處在於逼真的舞台場景，呈現出西貢波瀾壯闊的戰亂歲月。當劇院上空回蕩著轟隆聲響，眼見直升機以寫實比例從天而降，一一帶走美軍，同時也在越南人民心中埋下絕望，揪心且震撼畫面難以言喻。
《西貢小姐》原版於1989年在倫敦西區首演，至今榮獲3座東尼獎、2座奧利佛獎等多項殊榮。卡麥隆麥金塔許製作的其一版本於2014年在倫敦首演，不僅創下空前的預售票房紀錄，隨後回歸百老匯上演再度推向成功巔峰，截至目前已在32個國家、373個城市演出，吸引全球3800萬人次觀賞，總計有15種不同語言版本。
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