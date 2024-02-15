天氣多變化關節卡卡疼痛　醫師：正確使用保養延緩退化

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台灣運動營養學會認證運動營養師暨中國醫藥大學附設醫院健檢中心營養師劉宜洵呼籲，大家必須釐清一個觀念，導致關節無法正常運作、發炎或退化大多都為關節炎的症狀，例如關節磨損、外傷、姿勢不良、工作負重等皆有可能引發。因此消費者因聽聞有「炎症」，就盲目選擇了添加「消炎」成分補充品或藥品，導致吃進多餘的「效性過強」的非必要成分，反而增加身體代謝的負擔。
醫師林忠葦說，磷蝦油的磷脂型Omega-3對於骨關節炎和關節健康具有重要影響。研究表明，它有助於減輕關節疼痛和不適，對於關節炎患者特別有益。一項最新的研究顯示，磷蝦油能夠改善40至65歲之間輕度至中度膝蓋骨關節炎患者的疼痛、僵硬等症狀。
營養師劉宜洵指出，2023年7月，擁有獨特磷脂型Omega-3來源的南極磷蝦油，通過了澳洲藥物管理局的審核，正式取得澳洲治療產品登記（ARTG），並被認可為「通過備查確認效用（assessed listed）」的藥物。劉宜洵說，現在「擁有Omega-3來源南極磷蝦油」的保健素材，如今獲得實證對骨關節炎引起的膝蓋疼痛和僵硬能有明顯的改善，這消息令許多保健醫療界專業人士十分振奮。
營養師劉宜洵強調，消費者選擇營養保健品，可觀察廠商是否為國際大廠、持續對產品深化、科學研究，以及出品前是否有獲得國際規格標準知認證。關節需要正確的使用、保養，來延緩退化的速度。