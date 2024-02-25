木棒聯賽／11局大戰！善化靠壽山再見失誤晉級16強
攸關晉級戰役，善化高中與壽山高中今天(23日)大戰到11局、4小時11分才分出勝負，善化靠著壽山投手失誤搶下再見分，加上高一投手許峰穎後援4局穩住戰局，終場以5比4獲勝，挺進高中木棒聯賽第四階段16強。
記者黃建霖/綜合報導
C組普門中學率先搶下晉級門票後，善化、壽山則要決戰僅剩一席，雙方前兩局戰成1比1，3局下善化顏佳恩、黃贊維都敲出帶有打點的安打，壽山則在7局上扳平比數，打完正規7局，兩軍戰成3比3平手。
進入延長賽「突破僵局制」，兩隊相當有默契，第8局都攻進1分，9、10局無功而返，到了第11局，壽山遭善化雙殺守備化解攻勢，善化投手許峰穎再飆出三振力保不失，11局下，善化1出局後，陳旻其執行強迫取分戰術，結果壽山投手發生接球失誤，讓善化跑回再見分。
善化總教練邱書煌表示，PK打到第四局，人差不多都用完了，板凳已經沒有野手，陳旻其因為許峰穎調上投手丘，因此要去守二壘，許峰穎今天投4局相當關鍵，他丟球靈活，會玩球，原本就是主戰游擊手，在處理守備球比較熟悉，通常都在比賽後段登板。
善化相隔兩年再挺進第四階段，邱書煌坦言不容易，「我們陣容一、二、三年級比較散，不像其他球隊，不過團隊凝聚力好，有共同的信念，希望突破12強隊史成績。」