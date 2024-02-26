特企／關帝廟人氣旺！人氣遊戲《三國志·戰略版》玩家集體拜關公

據悉，今年正月十三被視為關聖帝君的飛昇日，是祂得道成神，正式位列仙班的日子。在此期間，《三國志·戰略版》的年度劇本《襄樊之戰》大勢即將推出，劇本中除卻極速攻防真實水戰、六大出身，自由養成等核心玩法的革新，而其中SP關羽的登場更是引發了玩家的熱情。即便SP關羽尚未上線，玩家們已經在社群中表達了對他的渴望，並紛紛表示要在新年之際駐足於各地的關帝廟，祈願能夠抽中SP關羽。
為了迎合玩家的期待，《三國志·戰略版》營運團隊與香港、臺灣等地知名關帝廟展開了跨界合作，共同策劃了名為“#新年新禧，關帝罩你！”的新春拜關帝活動。這一活動不僅讓玩家體驗了拜關羽的傳統文化，還獲得了遊戲內的專屬福利，引發了一陣拜關公的熱潮。
玩家們一面體驗拜關羽文化，討了新年的彩頭，一面也得到遊戲專屬的虛寶卡，領取專屬的遊戲內福利，更有玩家好運護體，現場出金將！參與本次的新春拜關帝活動，或許就能一償心願，將那位勇冠三軍的SP關羽納入麾下，一同征戰沙場，再續三國傳奇！
玄學還在繼續！越來越多拜祭關公的玩家抽到SP關羽，3/1~3/3分別在高雄大灣武聖廟及赤山文衡殿都還有駐點活動，沒去拜祭的要抓緊啦！此外2/26~2/29期間，主題小車會在北中南進行巡迴踩點，如果捕捉到它的蹤跡，拍照上傳官方粉絲團，就有機會領取神秘禮包唷！更多活動攻略趕緊上《三國志·戰略版》官方FB粉絲團獲取詳細資訊。
溫馨提醒：官方倡導文明參拜，拒絕惡搞。關帝結緣紀念品限量放送，還有限定打卡小車換好禮的特別活動，詳情可以參考攻略內的活動時間和玩法。
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