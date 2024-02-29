拜登年度體檢　白宮醫生：仍適合履行職務

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白宮醫生歐康納(Kevin O'Connor)在總結中指出：「他持續適合履行職務，並充分執行他的所有職責，沒有任何調整。」
歐康納在體檢後指出，今年唯一的新問題是拜登使用機器，在夜間確保他的呼吸道暢通，減少睡眠中斷，並進行了緊急牙科手術。
報告表示，拜登罹患了一系列的輕微身體問題，包含因為脊椎磨損而走路僵硬，但與去年並沒有太大變化。
拜登開玩笑表示，唯一的擔憂是醫生「認為我看起來太年輕」。拜登將可能在11月的總統大選與77歲的川普(Donald Trump)再次對決。
拜登在白宮告訴記者：「一切都很好」。
拜登進行了短程的直升機飛行，前往美國總統經常使用的醫療中心，並在兩個小時後離開。拜登向海軍人員致敬，並戴上墨鏡，隨後隨車隊離開。
白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)為拜登沒有進行認知測試辯護，表示這是他的醫生評估拜登不需要做測試。
尚皮耶告訴記者：「總統每天都一再通過認知測試」，並提到他所處理的國內與國際政治議題，「這是非常嚴苛的工作」。
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